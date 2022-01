Sassa de Osma se ha convertido en todo un referente de estilo en nuestro país. Y es que la mujer del príncipe Christian de Hannonever ha demostrado lucir las últimas tendencias como nadie. Lo mismo la vemos haciendo recados por las calles del barrio Salamanca de Madrid con vaqueros culotte, zapatillas converse y un pañuelo-mascarilla que nos enamora, como en un evento enfundada en un vestido vaporoso de ensueño que queremos ir corriendo a copiar.

Está claro que Sassa es una de las royals más seguidas. Tanto es así que incluso el año pasado protagonizó la campaña para la línea Woman Limited de ‘El Corte Inglés’. Y es que prenda que estrena, prenda que se agota en pocos días. Y una vez más… lo ha vuelto a hacer.

Sassa de Osma estrena el bañador más ponible que encontrarás este 2022

La abogada y empresaria peruana, como muchas otras famosas afortunadas, ha puesto rumbo a una playa paradisíaca (que no ha querido desvelar cuál es) para empezar el año disfrutando de la mejor manera. Y, desde allí, nos ha regalado el que es su primer look del 2022. Sassa de Osma ha estrenado el bañador más bonito y ponible de la temporada, un modelo del que ya quedan muy pocas tallas, dado que se ha convertido en viral en solo 24 horas.

El bañador, en color azul celeste (también está disponible en la tienda online en tono frambuesa), pertenece a la firma & Other Stories y, para nuestra sorpresa, solo cuesta 49 euros. El diseño cuenta con un tejido texturizado (perfecto para estilizar la silueta y disimular cartucheras) y un escote cuadrado que logra potenciar el pecho al instante. ¿Lo más? Los tirantes con lazada, que le aportan un plus de estilo. Pero por si fuera poco, al estar confeccionado en poliéster reciclado, también se trata de una prenda sostenible, ya que lo puedes utilizar desde ya. Y ahora pensarás… ¿bañador en pleno enero? Pues, bien combinado y llevándolo como un body, conseguirás elevar prácticamente cualquier look.

Una prenda todoterreno que podrás reutilizar todo el año

¿Para una cena con amigas? Con blazer oversize, vaqueros y taconazos. ¿Para ir a la oficina? Con un cárdigan XXL, falda de corte midi y botas altas. Los bañadores se han propuesto saltar de tu bolso de playa a la balda de tu armario de los básicos infalibles.

¿Un truco para triunfar las 24 horas? Sumarles joyas. Así lo ha hecho Sassa de Osma, que ha combinado su prenda de baño con un collar con adornos de cerámica de la firma Cashfana que cuesta 59,95 euros. Otro ‘must’ que promete agotarse en muy poco tiempo, ¡estás avisada! ¿Quieres ver a la influencer ya? ¡Sigue bajando!