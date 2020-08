Carbonero y Jiménez, además de compañeras de profesión y amigas, son dos de las mujeres mejor vestidas del momento. Y sus últimos looks lo demuestran.

Han sido compañeras de trabajo, íntimas amigas y, desde hace cinco años, también socias. Sara Carbonero e Isabel Jiménez unieron fuerzas para crear conjuntamente Slow Love, una tienda multimarca con una filosofía basada en la tranquilidad, el mimo, los detalles y la vuelta a los orígenes. Tal y como su nombre indica, Slow Love se basa en el movimiento slow, intentado crear productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente sin dejar a un lado el diseño y las tendencias de cada momento. Y, sin duda, parece que lo están consiguiendo. La pareja de periodistas son dos de las mujeres más estilosas de nuestro país y dos líneas de diseño propio S. by slowlove (su línea femenina) y Little S. (su colección infantil), lo dejan claro.

Ayer mismo, Sara e Isabel pasaron el día juntas trabajando en su proyecto en común y las dos lo hicieron vistiendo, cómo no, de su propia marca. La primera eligió un vestido largo en tono crudo con escote y espalda recto, tirante fino ajustable con lazada y tejido miniplisado y vaporoso. La presentadora de Informativos Telecinco, por su parte, apostó por un vestido midi negro elaborado en un tejido elástico con relieve de líneas vertiales. Sin mangas, cuello mao y una doble apertura lateral en piernas. Dos diseños en blanco y negro que, aunque la mar de sencillos, no podían ser más bonitos.

Slow Love, la marca sostenible que busca crear un mundo mejor

Desarrollada únicamente con materiales orgánicos y reciclados (algodón orgánico, tendel, polyester reciclado), Slow Love apuesta por la producción sostenible y el comercio justo consiguiendo un estilo bohemio, casual y sofisticado, muy representativo de sus dos creadoras. Nació el 19 de mayo del 2015 y ahora, cinco años más tarde, la firma sigue derrochando buen gusto y con más ganas que nunca de hacer de este mundo un lugar mejor.

Tanto Sara Carbonero como Isabel Jiménez han sido las mejores embajadoras de su tienda multimarca. No hay más que ver sus últimas publicaciones en Instagram, donde ambas lucen dos los diseños más representativos de la línea S. by slowlove. No nos extrañaría en absoluto que, como bien ha ocurrido en numerosas ocasiones, consiguieran arrasar y agotar las existencias en cuestión de minutos. ¿Te gustan? Pues no te lo pienses porque tienen las horas contadas.