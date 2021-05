La presentadora más estilosa ha posado en su cuenta de Instagram con un look ibicenco que nos ha conquistado nada más verlo.

¿Quién no ha soñado alguna vez con pasar las vacaciones de agosto en Ibiza? La isla balear es, sin lugar a dudas, el destino nacional por excelencia para disfrutar del verano en su máximo esplendor. Sus playas invitan al más absoluto relax y sus eventos, bares y discotecas son ideales para darlo todo hasta altas horas de la madrugada. Quizás sea por eso, porque Ibiza es el plan veraniego perfecto; por lo que el estilo ibicenco se convierte, año tras año, en una de las tendencias estivales más demandadas. O quizás sea las características de la moda insular, siempre apetecible, las que hacen famosa a la isla mediterránea. Sea como sea, lo único claro es que el look ibicenco vuelve cada verano. No hay más que ver el último ejercicio estilístico de Sara Carbonero para confirmarlo.

Para presentar su nueva colección de joyas junto a Agatha París, marca con la que lleva colaborando ya varias temporadas; la periodista ha elegido un conjunto ibicenco, cómo no, en color blanco, que no podía ser original. Ella ha querido dejar a un lado el clásico vestido que vemos cada verano para demostrar que la moda made in Ibiza tiene muchas más posibilidades. Y todas ellas acertadas. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Radio Marca ha sorprendido con una americana, un pantalón acampanado y un crop top. Tres piezas diseñadas por Charo Ruíz, la marca favorita de las turistas más influyentes de la isla pitiusa y de celebrities nacionales e internacionales, que nos han dejado a todas con la boca abierta.

Así es el look ibicenco de Sara Carbonero firmado por Charo Ruíz

El look de Sara Carbonero se compone por los pantalones Brigid de la marca. Confeccionados en el algodón bordado y calado más representativo de la firma, presentan un corte acampanado que recuerda a la estética setentera y hippie que más caló en Ibiza y un tiro alto que favorece a la figura. Ella ha querido conjugar estos pantalones con un bustier tipo corsé de escote en V que, unido a la parte de abajo, simula la parte de arriba de un mono.

Sin embargo, lo más disruptivo del estilismo de la periodista es la americana Verna, una prenda que no suele ser habitual en la estética relajada y bohemia que abandera la moda ad lib pero que, tal y como la lleva Sara Carbonero, nos resulta ideal. Esta blazer, de idéntico tejido que las dos prendas anteriores, es el toque final a un conjunto de diez, por lo que entendemos perfectamente que estéis deseando replicarlo. ¡Nosotras también queremos!