La periodista y diseñadora nos ha mostrado cuál es el complemento que más vamos a llevar ahora que ha comenzado la primavera.

Se suele decir que la primavera, la sangre altera. Sin embargo, no es la sangre lo único que la estación más colorida del año trastorna. Y es que la primavera, además de revolucionarnos las hormonas; también nos trae de vuelta el buen tiempo, nos acentúa las alergias y nos obliga a sacar prendas y accesorios de nuestro armario que habíamos olvidado durante el invierno. Vamos, que la primavera nos cambia la forma de vestir prácticamente de la cabeza a los pies. O si no que se lo digan a Sara Carbonero, que queriendo ser la primera en vestir con looks puramente primaverales, nos sorprendía el fin de semana pasado con el que, sin lugar a dudas, es el complemento más buscado de esta singular época del año.

La temporada de primavera se caracteriza por los vestidos de estampado floral, los cardiganes llenos de color y las primeras sandalias del año. Sin embargo, este 2021 también se caracterizará por un complemento que será la pieza estrella de todos y cada uno de nuestros estilismos. Una pieza que la presentadora de Radio Marca ha llevado en más de una ocasión y que, sin lugar a dudas, da un toque muy chic a todos sus looks. Hablamos, cómo no, del sombrero.

El sombrero, el complemento estrella de la primavera que ya ha enamorado a Sara Carbonero

La expareja de Iker Casillas siempre ha derrochado estilo. Ella sabe ir perfecta en cualquier situación y ya sea para ir a recoger a sus hijos del colegio o para ir a comer a un restaurante junto a Isabel Jiménez, consigue triunfar. Prueba de ello es su buen gusto a la hora de elegir complementos para sus looks. Todos impecables, destaca, sin duda, su pasión por los sombreros. Ella los lleva siempre que puede, especialmente en looks de día y hace que sean el accesorio favorito de esta primavera.

Como bien se puede ver en su cuenta de Instagram, el sombrero se reinventa esta temporada y se convierte en el complemento perfecto para los looks de entretiempo. Ideal para protegernos de los primeros rayos de sol sin necesidad de renunciar a ser la más estilosa, este complemento ha conquistado a la periodista y promete conquistarnos a todas nosotras. De ala ancha en tonos neutros o en colores oscuros como el gris o el negro, esta pieza dará un toque bohemio a todos nuestros looks. Y, como sabemos que querréis haceros con uno cuanto antes, hemos seleccionado los más bonitos del mercado (todos ellos en Amazon) para que podáis brillar tanto o más que Sara Carbonero.