Planas o con tacón, pero siempre bien sujetas al tobillo con cordones. Así son las sandalias que triunfan esta temporada y que ya hemos visto a celebrities como Paula Echevarría, Marta López o Chiara Ferragni.

La alerta ha saltado. Las (cómodas) sandalias de tiras son tendencia, o más bien, vuelven a serlo, porque este calzado cómodo nunca llegó a dejar de serlo del todo. Las hemos visto en la calle, en Instagram y también a algunas de las grandes prescriptoras de moda, y además, de las son capaces de mezclar con maestría las grandes marcas con las firmas low cost, como Chiara Ferragni o Paula Echevarría.

Desde el aterrizaje de las redes sociales la forma de predecir las tendencias ha cambiado. Antes eran las grandes pasarelas las que nos decían lo que se llevaría en unos meses, pero desde que ha llegado la globalización, con Internet y, sobre todo con las redes, ahora no se lleva solo lo que los grandes dicen en la pasarela, también lo que las ‘influencers’ seleccionan de entre lo disponible para la compra en ese momento.

Ellas son de las que marcan la pauta en cuanto a lo que se lleva en cada momento, pero tienen la capacidad de crear tendencia y en este momento la moda no podría ser más propicia para quienes quieren encontrar un calzado bonito y que a la vez resulte cómodo.

Las sandalias de tiras son un calzado que encaja a la perfección con los estilismos veraniegos y nos ayuda a crear un look más relajado y también a adaptarnos a distintas actividades durante el día, especialmente si nos decantamos por los diseños de suela plana y flexible.

Sandalias cómodas pero arregladas, el toque distinto para la noche

Porque también existen versiones en clave fiesta. Marta López nos dio una pista al lucirlas con un vestido largo en una de las últimas galas de Supervivientes. En su caso se trataba de unas sandalias cómodas de tacón que, en vez de anudar al tobillo, decidió colocar alrededor de la pierna.

Este gesto, sumado al impecable look beauty que lució con un elegante moño realizado por el estilista Manuel Zamorano, convirtieron su look en uno de los detalles más comentados de la semifinal de Supervivientes. Y, de paso, nos dejaron una idea de cómo utilizar esta tendencia para acompañar o crear un look de noche.

Ahora mismo hay infinidad de opciones en cuanto a diseños. Estos van desde la sandalia de corte romano que siempre hemos visto hasta versiones con tacón o con cuña, pasando por plataformas, que no llegan a la altura de los tacones, pero sí hacen ganar unos centímetros a quienes las lucen. Y todo sin perder el paso.