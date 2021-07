Rosario Nadal nos enamoró ayer gracias a su look en el concierto de su hija Mafalda de Bulgaria en Mallorca. Un estilismo hippie que ahora puedes copiar.

Nunca lo hubiéramos imaginado pero la pasada noche del jueves una princesa pisó el escenario de Ses Voltes en Palma de Mallorca. Y no, obviamente no fue Leonor de Asturias que, aunque dentro de unos días viajará a Marivent junto a su familia, la heredera no tiene previsto acudir a ningún evento multitudinario ni mucho menos subirse a un gran escenario. La princesa que sí que ha actuado sobre las tablas ha sido Mafalda de Bulgaria, la hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, que deleitó a su público con un en el marco del Atlántida Film Festival.

La princesa lleva años dando sus pinitos como cantante y, a su paso por la ciudad mallorquina, fue arropada por (casi) toda su familia. Quisieron acompañar a la joven promesa musical de la realeza sus padres, su hermana pequeña y su novio, Marc Abousleiman; además de Katherina, la novia de Kyril, y una gran parte de su familia materna, incluidos los abuelos. Sin embargo, de entre todos los rostros conocidos que se dejaron ver en el concierto, quien verdaderamente nos deslumbró fue su madre, Rosario Nadal, que eligió un perfecto estilismo para la ocasión.

Los looks de Rosario Nadal y Mafalda de Bulgaria

Para ver a su hija en concierto, Rosario Nadal eligió un favorecedor vestido por encima de la rodilla de corte wrap en colores azulados. El diseño presenta un estampado geométrico de lo más hippie que la empresaria ha combinado con un bolso shopper de red marrón chocolate que ha llevado cruzado y una sandalias de tacón metalizadas en dorado. Su hija, por su parte, ha querido subirse al escenario con un estilismo más rompedor. La joven ha elegido un corsé de escote corazón con un estampado similar al de su madre, un pantalón recto de ligero tejido blanco y unas sneakers a conjunto.

¿Qué es de Mafalda de Bulgaria?

Mafalda de Bulgaria siempre ha definido la música como su gran pasión y debutó a finales de 2020 con un single en español que es, sin duda, el que le ha permitido subirse a uno de los escenarios más prestigiosos de la tierra natal de su madre. Tras una larga temporada viviendo a caballo entre Los Ángeles y Nueva York, Mafalda decidió regresar a España el otoño pasado. Actualmente está afincada en Madrid, ciudad en la que reside junto a su chico, pero sabemos que sus viajes a Palma son más que frecuentes. Recientemente, pudimos verla visitando a sus abuelos maternos y disfrutando con ellos de un divertido día al aire libre. Dada su especial vinculación con el enclave, allí se espera que pase parte de sus vacaciones estivales.