El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, Rosario Flores recogía el título póstumo de "Hija predilecta de Andalucía" que la Junta le concedía a su madre, Lola Flores. No ha pasado apenas un mes de aquel reconocimiento y la cantante ha tenido que acercarse al Palacio de Congresos de la capital gaditana para recoger otro título, esta vez, para ella. Rosario Flores y Alejandro Sanz han recibido hoy la distinción de "hijos predilectos de Cádiz". Para este gran día, la cantante ha lucido un precioso traje de dos piezas que nos ha dejado boquiabiertas y un collar de flores a todo color que combinaba de maravilla con su estilo y con su apellido.

Rosario Flores ha heredado la fuerza y la garra en el escenario de su madre, pero no se podrá decir que la andaluza no tiene un estilo propio. Su melena rizada, sus looks cañeros y su original forma de mezclar lo flamenco con lo urbano han creado su marca personal. No obstante, la artista sabe vestirse adecuada para cada ocasión y cuando hay que ir elegante y sobria, no tiene ningún problema en darle un giro a sus looks.

Traje azul marino y salones beige, un acierto absoluto

El estilismo de hoy constaba de un traje de dos piezas en color azul marino que era pura tendencia. Por un lado, Rosario se enfundó en una blazer con un diseño súper original. La prenda, a primera vista, parecía un corsé combinado con una blazer crop, pero se trataba de una sola prenda. El diseño lucía un escote corazón combinado con unas grandes solapas y botonadura frotal. Una elegante forma de llevar un escote que sólo podemos aplaudir. La parte inferior estaba formada por un pantalón de corte recto en un tejido fluido y con mucho movimiento, el mismo que el de la blazer, también en un azul marino elegante.

Para sus pies, en esta ocasión, dejó a un lado las botas cowboy –sus favoritas– y se calzó con unos salones en color crema. Sus tacones moderados estaban confeccionados en ante y tenían punta angulosa, una tendencia que no dejamos de ver allá donde miremos. El traje de Rosario es perfecto para asistir como invitada a un evento importante, una comunión o una boda de día.

Rosario Flores ha combinado un traje azul marino con un collar de flores XXL

En cuanto a sus accesorios, Rosario no escatimó ni un poco. A la cantante le encanta reflejar de buena energía y de la alegría que le caracteriza todos sus outfits. Así que eligió un maxi collar de flores mini en colores amarillos y naranjas para darle un poco de luz a su estilismo. El collar contaba con pequeños abalorios blancos en forma de perlas combinados con apliques metálicos. Sus pendientes largos con diseño de lágrima lucían el mismo color que la primera banda de flores de su collar, un amarillo pastel muy en boga y que resaltaba su moreno natural. En su muñeca lució dos brazaletes rígidos y circulares en dos colores, uno en color blanco roto y otro en un rojo vibrante.

Por último, Rosario llevó un bolso bandolera con cadena con estampado patchwork en la solapa, ribete beige, confeccionado en un ante con un tono muy similar al que llevaba en sus zapatos. Para ponerle la guinda al look, no pudo resistirse a llevar unas gafas de sol ahumadas con montura fina.