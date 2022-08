Durante los meses de verano no hemos dejado de ver caftanes por doquier. Es una prenda clásica y atemporal que nunca pasa de moda. La infinidad de estampados, cortes y diseños la convierten en una de las prendas más versátiles para las altas temperaturas. Además de sentar genial, los hay súper elegantes y bien conjuntado nos puede dejar estilismos muy vistosos. Rosanna Zanetti es una fan incondicional del caftán, en su último viaje se hizo con uno que nos acaba de mostrar y, la verdad, no tiene parangón. No os preocupéis, aunque el suyo sea una edición limitada, os traemos alternativas para que podáis crear un estilismo similar.

El caftán de Rosanna Zanetti era una limited edition de la firma mexicana Coyuchi Caftans. Esta prenda está hecha a mano, y tiene un diseño precioso confeccionado por mujeres artesanas en Oaxaca. Una lista innumerable de celebrities ya han lucido prendas de esta marca con un sello de identidad tan definido. Mar Flores, Eugenia Silva, Amelia Bono o Nieves Álvarez ya se han enfundado en esta prenda tan exótica. ¿Os animáis a probaros uno?

Rosanna Zanetti ha combinado su caftán con accesorios dorados

La mujer de David Bisbal ya había llevado esta firma, la pudimos ver con otra prenda de estas característica en sus vacaciones en el Caribe durante el mes de junio. El diseño de hoy nos tiene enamoradas, sobre todo porque, como ya os hemos avisado, tiene un color rosa fucsia que va a ser el protagonista total de la próxima temporada. Esta prenda tiene además unos bordados étnicos en color naranja vibrante muy bonitos. El modelo se ciñe a la cintura por una cinta del mismo color que el vestido.

Rosanna eligió unas sandalias planas de tiras para sus pies y le dio un aire casual a su outfit, aunque perfectamente podríamos encajar unas mules coloridas o unas sandalias de tacón para darte un toque más serio y elegante al estilismo.