Si hay una prenda estrella durante los meses del verano esa es, claramente, el caftán. Una pieza que nos lleva directamente hasta el mar Caribe, repletas de color, de estilo desenfadado pero con ese toque glamuroso que no queremos perder ni a orillas del mar. Existen muchos estilos diferentes: cortos, largos, midi, manga larga, corta… pero nuestras famosas favoritas tienen claro cuál es su favorito y cual no debe faltar en su maleta de viaje durante los meses estivales: los de la firma Coyuchi Kaftans. Rosanna Zanetti, Eugenia Silva, Laura Matamoros, Nieves Álvarez o Amelia Bono, entre otras, son algunas de las famosas que han caído rendidas a esta firma de caftanes de edición limitado diseñados y hechos a mano por artesanas mexicanas.

Susana y Elena García Espinel son dos hermanas gemelas españolas, aunque una de ellas afincada en México, que están detrás de esta firma española que arrasa entre las famosas europeas. Sus diseños se han convertido en los más virales entre las celebrities y no hay destino de vacaciones en los que no se luzcan sus diseños, aptos para todo tipo de ocasión. Sus caftanes no son únicamente diseñados para dar un paseo por la orilla de la playa, también tienen piezas más singulares que puedes lucir en aquellas ocasiones más especiales durante tus meses de vacaciones. Incluso buceando por sus redes sociales nos hemos encontrado en que sus caftanes se han convertido en trajes de invitada perfecta.

Rosanna Zanetti está luciendo sus diseños durante sus vacaciones en México

Coyuchi Kaftans se ha convertido en la firma favorita de Rosanna Zanetti, que precisamente está pasando unos días en México por motivos de trabajo de su marido, David Bisbal. La modelo venelozana está aprovechando su estancia en el país latinoaméricano para lucir, como nadie, diferentes diseños de esta firma que se ha convertido en la más deseada por las amantes de las piezas artesanales, de buena calidad y repletas de color y de cortes femeninos que se adaptan a todos los cuerpos. Además de Rosanna, también hemos visto lucir sus diseños a muchos rostros famosos, como es el caso de Laura Matamoros, que también guarda varios en su vestidor; Eugenia Silva o Amelia Bono, que nunca cae en un renuncio. Te mostramos los diseños favoritos de las famosas. Y el tuyo, ¿cuál es?