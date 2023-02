Rosanna Zanetti eleva su look más serio con complementos de lujo

Rosanna Zanetti no se ha querido perder el gran día de su marido, David Bisbal. La modelo venezolana ha acompañado cantante a su nombramiento como Hijo Predilecto de Almería, que ha tenido este lunes en el Auditorio Maestro Padilla de su tierra natal. La mujer del artista entraba al recinto junto al almeriense, quien no podía esconder la emoción que sentía ante un acto de tal envergadura. Se trataba de un acto solemne por lo que la vestimenta que ha lucido Zanetti tenía que ser acorde al evento, dejando de lado sus looks de fantasía que tanto nos gusta para mostrarnos su lado más serio y sobrio pero con un toque fashionista al que no puede renunciar como amante de la moda.

La modelo venezolana se ha decantado por un pantalón de estilo sastre en su versión crop en negro que ha combinado con una original chaqueta, que ha sido la gran protagonista del look. Esta pieza brilla por su gris jaspeado con estampado de cuadros, que se convierte en la prenda perfecta para ir de la oficina a una salida con amigas. Destaca por su peplum, una especie de ornamento en forma de volante a la altura de las caderas que se adapta a la figura de la mujer para dar la sensación de curvas mucho más voluptuosas, por lo que debes evitar este tipo de adornos si ya de por sí eres de caderas prominentes.

Esta chaqueta que se ajusta a la cintura y se ensancha a la altura de las caderas cuenta con varios botones grises, que le dan un toque súper chic. Ambas piezas son del diseñador belga Olivier Theyskens, que durante varias temporadas ha presentado en las pasarelas este peplum como una de sus grandes apuestas.

Rosanna Zanetti eleva el look gracias a sus zapatos y bolso de firma de lujo

Si buscas el estilismo perfecto de mujer working girl, puedes copiar el outfit con el que Rosanna Zanetti ha llegado al homenaje a David Bisbal. Por su parte, el toque más glamuroso y lujoso ha llegado de la mano de sus complementos, con los que ha logrado renovar este conjunto de inspiración más sobria en un outfit a la altura del acto al que ha acudido. Por un lazo, se ha calzado unos salones de redecilla y grogrén con doble correa de Dolce & Gabbana, que ha combinado con una cartera de mano de Prada. Ambas piezas en negro.