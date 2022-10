La actriz ha tenido este fin de semana el cumpleaños de la influencer Marta Díaz al que han asistido un montón de rostros conocidos. Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, y muchas instagramers más acudieron a la fiesta, incluso pudimos ver amenizando el sarao a Abraham Mateo y a Ana Mena, un fiestón al que había que ir de punta en blanco. Así que Rosanna Zanetti sacó sus mejores galas y nos sorprendió con un conjunto de dos piezas lleno de brillo con el que iluminó todo el recinto.

La mujer de David Bisbal escogió un diseño precioso de la firma Georges Hobeika. La parte superior del look estaba formada por un crop top decorado con cientos de cristales dispuestos a lo largo y ancho de la prenda de manga larga. La moda de combinar cristales y pedrería con transparencias está cada vez más en boga; no hemos dejado de ver esta tendencia desde que dio comienzo el otoño, es muy socorrida.

El conjunto de pedrería de Rosanna Zanetti es ideal para combinarlo con unas botas altas

La parte inferior estaba formada por una falda midi de talle ajustado y tiro alto con transparencias y más brillos todavía. En esta prenda los apliques estaban dispuestos siguiendo un dibujo que simulaba unas escamas. Bajo la falda, la actriz llevó un culotte negro que se transparentaba e iba a juego con el calzado más de moda de esta temporada.

Para sus pies, Rosanna eligió unas botas negras de caña alta con punta afilada de la firma Lesilla. Este calzado se ha convertido en el imprescindible de este otoño; un tacón medio y fino, el cuero y el corte alto son las características de la bota ideal de este año. Las botas le daban un punto muy cañero a su look y se podían ver a través de las transparencias de la falda de fiesta.

Con un outfit tan llamativo Rosanna dejó a un lado las estridencias en el maquillaje y optó por la naturalidad y un efecto no make up muy acertado. La actriz se aplicó un poco de base de su color, máscara de pestañas y u labial nude muy discreto con el que lucía muy elegante y sofisticada. Copia el look de fiesta de Rosanna para triunfar en cualquier evento de noche.