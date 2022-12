Si queréis darle a un look clásico un aire explosivo y arrebatador tenéis que atender a las nuevas tendencias en calzado de la temporada. Las botas «over the knee» o por encima de la rodilla, de caña alta o de estilo mosquetero de charol o purpurina son algunos de los diseños más demandados esta temporada. Este calzado puede cambiar un look por completo y puede ser la clave para completar un estilismo de fiesta. Rosanna Zanetti se ha dejado ver con un outfit «rompecuellos» que nos ha dejado sin palabras. Analizamos su look a continuación.

La mujer de David Bisbal tiene una debilidad con la moda, le encanta probar nuevos estilos, y siempre va a la última. No se le escapa ni una tendencia y lo refleja en los estilismos de todos los eventos a los que asiste. En su última aparición, la modelo ha lucido un outfit que queremos analizar en profundidad, porque no tiene desperdicio. Por un lado, la influencer se enfundó en un vestido de la firma neoyorquina Aknvas.

El vestido tenía un diseño muy especial, a priori, podría parecer un vestido camisero normal y corriente, pero, si nos acercamos bien, el vestido tiene un talle ajustado de estilo corsetero y un pecho con estructura muy cool. Estos diseños con corset incorporado se han visto mucho a lo largo del final del verano y se han mantenido en la cresta de la ola este invierno, tanto en crop tops, como en vestidos mini.

Las botas de Rosanna Zanetti triunfarán en todas tus noches de fiesta

Sin duda, uno de los puntazos del estilismo de Rosanna fueron las botas altas. La modelo se decantó por la firma Le Silla, que ha creado diseños espectaculares que han desfilado por escenarios y alfombras rojas de todo el mundo. Beyoncé, Gwyneth Paltrow, Rihanna, Cardi B o Victoria Beckham y muchísimos rostros conocidos más han confiado sus pies (y sus muslos) a esta marca de zapatos. Lo cierto es que no tienen rival y que van a quedarse con nosotras por muchos meses.

La instagramer puso la guinda a su estilismo con unos pendientes de Dinh van joyas que encajaban a la perfección con su look y que lucían mucho gracias a su recogido lateral.