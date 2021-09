La mujer de David Bisbal visitó la pasarela madrileña con un estilismo más que perfecto. Así es el look rojo con el que Rosanna Zanetti ha conquistado MBFWM.

La pasarela madrileña está estos días en pleno apogeo. Han comenzado los desfiles para presentar las nuevas propuestas para la temporada. Y con ellos, la afluencia de rostros conocidos, que se acercan hasta el pabellón de IFEMA o bien a alguno de los rincones preparados para el off. Una de las primeras en hacerlo has sido Rosanna Zanetti, que además ha desembarcado en la pasarela con un look total en rojo que no podía quedarle mejor.

Visita MBFWM esta vez como invitada

La venezolana se acercó al espacio oficial de la pasarela madrileña para formar parte del front row del desfile de Andrés Sardá, una firma para la que ella ha desfilado en anteriores ediciones de MBFWM. En esta ocasión iba como invitada, pero deslumbró igualmente con su estilismo.

La mujer de David Bisbal se decantó por un conjunto de dos piezas en un rojo vivo que conjuntó con unas sandalias de tacón, transparentes y destalonadas, y un bolso, también rojo, de piel y con forma cuadrada, firmado por Valentino.

Las escaleras preferidas por los influencers

A su llegada, además de posar en el photocall, se fotografió en las escaleras de entrada para compartir con sus seguidores el look con el que ha conocido las nuevas propuestas de la firma catalana de bañadores y lencería. El lugar elegido para las instantáneas no es casual. Luminoso y sin decoración, esas escaleras son el espacio en el celebrities e influencers posan para mostrar los looks que llevan durante los días de desfiles.

En el caso de Rosanna, el estilismo además, lo merecía. No solo porque le sentaba estupendamente, también porque lo firmaba Givenchy. Tanto el top como el pantalón, de talle alto y formato traje, eran de la casa francesa y tienen unos precios desde luego no aptos para todos los bolsillos.

Un experto tras la elección

El estilismo es cosa del experto en moda Víctor Blanco, que también mostraba en sus redes sociales algunas imágenes de Rosanna Zanetti. Lo hacía con ella posando con el conjunto que él había elegido, con gran acierto, para que visitara MBFWM.

La modelo se lo agradecía comentando en su publicación que hacían un gran equipo. Y es que no es la primera vez que trabajan juntos. Tampoco es la primera que este estilista viste a alguna celebrity, porque entre quienes le piden consejo están mujeres que suelen dar en el clavo siempre en sus apariciones públicas, como la actriz Esther Expósito o la modelo Nieves Álvarez.