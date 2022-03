Rosa Benito es experta en encontrar los mejores looks que rejuvenecen y estilizan. En cada una de sus apariciones en televisión, la colaboradora enamora con todos y cada uno de sus estilismos y deja claro que la moda es apta para cualquier edad. Sin embargo, lo que más llama la atención de la exmujer de Amador Mohedano a la hora de vestir son sus complementos, sus joyas (a veces XXL) le dan un toque juvenil y desenfadado a sus looks.

Con el paso de los años, ha ido actualizando su armario

Rosa Benito viste siempre acorde a su edad, pero sin olvidarse de las tendencias. Y es que durante los últimos años ha ido actualizando su armario. Su forma de vestir se caracteriza siempre por sus llamativos complementos, como sus grandes collares y pendientes, que casan siempre a la perfección con sus prendas de vestir y que elevan sus look. Siempre arriesga en sus looks y sus complementos no iban a ser para menos. Aunque siempre estamos acostumbrados a verla con sus pequeños colgantes de oro: el ojo, que funciona como amuleto, y las dos placas grabadas. Sin embargo, más allá de eso, a la colaboradora de televisión le gusta lucir grandes joyas. Hace unos días, sorprendía a todos con un collar de una gigantesca mariposas que combinó con unos pendientes a juego.

Rosa Benito busca la comodidad, elegancia y glamour a la hora de vestirse y acompaña a todos sus looks llamativas joyas que no pasan desapercibidas. Su clara apuesta por lucir collares XXL provoca que cargue su estilismo con una gran personalidad y llene de sofisticación su estilo. Desde coloridas cadenas, pasando por colgantes de piedras grandes, hasta enormes medallones.

Su complemento favorito: pendientes XXL

Aunque siempre nos fijamos en sus colgantes, lo cierto es que Rosa Benito es una enamorada de los pendientes XXL. Unas joyas indispensables en sus estilismos y que llaman la atención de todos. A veces, la colaboradora de televisión los elige a juego con sus colgantes para ir perfectamente combinada. Otras veces, para darle un toque más sencillo a sus looks, apuesta por unos sencillos aros de oro. Eso sí, de los más grandes.

Los pendientes XXL potencian los rasgos de Rosa Benito y siempre sacan lo mejor de ella misma. Uno de nuestros favoritos son sus pendientes de estilo barroco que presentar la imagen de la virgen María y que tienen un cierre en flores. Sin lugar a dudas, sus joyas XXL son su claro sello de identidad para pisar los platós y con los que le aportan un aire muy juvenil y moderno.