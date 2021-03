La colaboradora del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ llegó al plató con un vestido ideal que bien podría ser el estilismo de invitada perfecto.

Rosa Benito quizás no sea, o al menos en la actualidad, una de esas famosas que reúne titulares por doquier. La tertuliana lleva ya varios años sin ser protagonista de ninguna de la polémicas más mediáticas y eso, sin duda, le ha sentado de maravilla. Y es que aunque no ocupe portadas de revista cada semana, la madrileña está radiante y pletórica. Algo que se ve reflejado en su aspecto físico pero también en su forma de vestir. Ella se ha convertido en una de las mujeres mejor vestidas de todo Telecinco. No hay más que ver los modelitos que elige a su paso por la sección Fresh de Ya es mediodía, el programa presentado por Sonsoles Ónega, para darse cuenta de que consigue marcar la diferencia. La hemos vistos con conjuntos llenos de color; con prendas ajustadas marcando silueta; y con elegantes vestidos como el que llevó el pasado viernes en un precioso look de invitada que por fin sabemos dónde encontrarlo.

La exmujer de Amador Mohedano sabe siempre cómo sorprendernos de la mejor forma y este último conjunto es el mejor ejemplo de ello. Con él, la colaboradora ha llenado de elegancia los estudios de Mediaset y nos ha dado una gran idea para cuando queramos triunfar en cualquier celebración; pues se trata un look que perfectamente podría ser de invitada y que nos sirve de gran inspiración para cuando tengamos una boda, una comunión o simplemente una excusa para ser la más chic del lugar.

El look de invitada de Rosa Benito que todas querremos llevar en nuestro próximo evento

El claro protagonista de su conjunto es, sin duda, el vestido. Largo hasta el tobillo y de corte camisero con lazada a la cintura, es una prenda sencilla pero extremadamente acertada para llevar en cualquier celebración. Su estampado, abstracto y en tonos blanco y negro, convierte a la prenda en la pieza ideal para llevarla con unos taconazos llenos de color. Y eso es justamente lo que ella ha hecho. Rosa Benito ha querido acompañar el vestido de unos salones de tacón destalonados en un vibrante color rojo y, para rematar el look, ha añadido un lazo también rojo a modo de cinturón.

El vestido, sin esta llamativa cinta, pertenece a la colección de primavera de Koker, una de las marcas preferidas de las colaboradoras de Telecinco, y tiene un precio de 49,99 euros. Los zapatos, por su parte, son de Azarey y cuestan lo mismo que el vestido. ¡No está nada mal!