Rosa Benito ha acudido a un concierto benéfico al que también ha asistido Paula Echevarría y lo ha hecho con el look más ideal de la temporada.

Después de una larga temporada sin ningún tipo de eventos por culpa de la pandemia, poco a poco, la vida retoma su cauce (o casi) y las fiestas y galas vuelven con más fuerza que nunca. Y también con más medidas de seguridad, por supuesto. Uno de los eventos que más ganas teníamos de que se celebrasen era el concierto solidario El último aplauso, cuyo objetivo no era otro que ayudar a la industria musical que tan mal lo ha pasado en estos duros tiempos de coronavirus. Un concierto muy especial en el que han participado artistas pop y rock de los años 80 90 y de principios de los 2000 y que Rosa Benito no ha querido perderse.

La colaboradora de la sección Fresh de Ya es mediodía acudía anoche a IFEMA para solidarizarse con todos aquellos cantantes y músicos que, debido a la pandemia, se quedaron largos meses sin trabajo. Un plan solidario de lo más apetecible para el que la exsuperviviente elegía un estilismo tan sumamente acertado que nos dejó a todas con la boca abierta. Y es que, aunque no lo parezca, vestir en este tipo de eventos no es nada fácil. Y Rosa Benito para este concierto ha encontrado el look perfecto para triunfar. Un estilismo de 10 que ni se pasaba de elegante ni se excedía de casual.

El impecable look de Rosa Benito para asistir al concierto El último aplauso

La que fuera una de las tertulianas más queridas de Sálvame eligió dos perfectas prendas para irse de concierto. La primera de ellas, una sencilla blusa de tirantes y discreto escote elaborada en punto de color teja. La segunda, estampada en tonos azules, granates y ocres, era una preciosa falda larga de estilo boho con volantes en el bajo. Un conjunto de aires hippies que le sentaba de maravilla y al que añadió un bolso shopper al hombro. ¡Y es que se necesita un lugar seguro donde guardar una chaquetita por si refresca al caer la noche!

Sin embargo, Rosa Benito no ha sido la única que nos ha conquistado con su look; pues Paula Echevarría también se encontraba entre los asistentes y, como la colaboradora, también ha sabido elegir un estilismo muy acorde con la ocasión. Ella, al contrario que la expeluquera, apostó por un vestido. Concretamente, por un diseño mini de corte wrap con mangas ligeramente abullonadas y estampado en tono negro, morado y aguamarina. Una pieza que combinó con unos llamativos pendientes, un bolso lila y unos botines de estilo cowboy. ¡También ideal!