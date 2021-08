La colaboradora de la sección Fresh de ‘Ya es mediodía’ ha arrasado gracias a su sorprendente (y colorido) estilismo. Un look 10 para cualquier ocasión.

Hace unos días, Rosa Benito se convertía en noticia por su supuesto romance con Luis Miguel Rodríguez, la polémica expareja de Ágatha Ruiz de la Prada. No obstante, ella pronto quiso acallar los rumores y desmentir esa información, afirmando que, por ahora, ella está soletera y en absoluto enamorada. Unas declaraciones que, de alguna manera, nos sorprendieron a todos. Lo hizo en su programa, en Ya es mediodía, concretamente en la sección Fresh del mismo, donde se tratan a diario los temas de la actualidad rosa más jugosa. Y ese mismo programa y en esa misma sección, el pasado viernes, la tertuliana nos volvía a dejar con la boca abierta. Esta vez no se trataba de sus palabras, sino más bien de su estilismo. Y es que para la ocasión eligió un conjunto tan colorido y llamativo que no podía dejar indiferente a nadie.

La colaboradora del Fresh sorprendió vistiendo sus mejores galas para el último programa de la semana a través de un look repleto de color que ahora, después de analizarlo pieza por pieza, estamos convencidas de que es la combinación perfecta para lucir este verano. Es cómodo, fresco, alegre y muy original. Una mezcla infalible que puedes llevar a cualquier lugar y que te subirá el ánimo estés donde estés. ¿Queréis que lo repasemos juntos? ¡Allá vamos!

El llamativo y original look que Rosa Benito llevó en la sección Fresh de Ya es mediodía

La tertuliana más sonriente de las mañanas de Telecinco eligió un estilismo firmado prácticamente al completo por Koker, la que es sin lugar a dudas una de sus marcas favoritas para pisar los platós. Se trata de un conjunto formado por una sencilla camiseta blanca de manga corta con corazones multicolor estampados, simulando ser globos y unos pantalones de punto palazzo con mucha caída y cintura elástica de un intenso color verde; que ha rematado de la mejor forma con un chaleco largo a la altura de la rodilla inspirado en la cultura africana con estampado romboidal combinando verde, fucsia y naranja. Un colorido look repleto de optimismo que no puede ser más ideal y que ha combinado con los complementos y accesorios más acertados.

A modo de calzado, Rosa Benito se ha subido a unos preciosos stilettos en piel de ante verde helecho con tacón decorado en metal dorado de Lola Jiménez. Y, como toque final, ha decorado sus orejas con unos pendientes de estilo barroco que presentan la imagen de la virgen María con cierre en flores de resina y strass de JadeJara. Un total look impecable al que es imposible encontrarle fallo. ¡Y es que lo tiene todo para triunfar!