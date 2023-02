La primavera todavía no está aquí, pero ya nos estamos preparándonos para su llegada. Tenemos ganas de buen tiempo, de faldas y vestidos sin medias, y, en general, de dar un poco más de color a nuestros outfits. Aunque todavía quedan unas semanas para cambiar oficialmente de estación, queremos ir abriendo boca con algunas prendas de nueva temporada que nos han enamorado. Y no solo a nosotras, influencers como Rocío Osorno tampoco se han podido resistir a las prendas primaverales de nueva colección. La sevillana se ha hecho con un conjunto súper colorido de Zara que ya se está agotando y es que promete arrasar... ¡Te lo enseñamos!

Los sets de dos piezas son súper socorridos y versátiles. Hay de diferentes estilos: tipo traje, top y falda, camisa y pantalón... Dependiendo del estilo podremos acudir a ellos para una ocasión u otra, pero hay algo en lo que coinciden todos y es que son súper originales y estilosos. Encima son prendas que te puedes poner juntas o por separado y de ambas formas quedan genial. Rocío es muy fan de esta tendencia y la suele llevar en multitud de ocasiones, la última un set de top crop y falda mini que nos encanta.

El look primaveral de Rocío Osorno

Rocío Osorno es una apasionada de Inditex. La influencer siempre muestra prendas de esta firma en sus outfits, que además se agotan al momento. Con su último look ya está ocurriendo esto y es que no solo nos ha enamorado a nosotras, si no también a todos sus seguidores. Aunque el conjunto no es abrigado para estas fechas, ella lo ha sabido combinar de forma perfecta para no pasar una pizca de frío. La prenda principal del look es un conjunto de Zara formado por un top crop de manga larga y una falda mini con frunces con un estampado en tonos fucsias, negros y azules que nos apasiona.

Para combinarlo, la diseñadora sevillana ha optado por añadirle un abrigo midi en tono azul eléctrico; unas botas extra altas de caña elástica y con tacón; un bolsito mini de Chanel en color negro y unas gafas de sol XXL en tono beige, que son las más de moda del momento. Un lookazo de 10 que nos parece ideal para aportar un toque de color a estas últimas semanas de invierno. Sigue bajando hasta nuestra galería y descubre las prendas con detalle...