La joven ya se ha hecho con las que, sin lugar a dudas, son las sneakers del momento. Cómodas y con plataforma, todas las famosas tienen las suyas.

Con esto de la moda comfy y de que aún vivimos rodeadas de limitaciones; durante este último año hemos guardado los zapatos de tacón y, en su lugar, no hemos calzado unas buenas sneakers. Y es que las zapatillas, sin lugar a dudas, se han convertido en el calzado favorito de todas y cada una de nosotras y, no queriendo perder la altura que nos dan unos taconazos, nos hemos vuelto casi adictas a aquellas zapatillas que tienen un poquito (o un muchito) de plataforma. Y es que, aunque hubo un tiempo en el que las asociábamos a los looks más relajados, ahora nos podemos permitir el lujo de incluirlos en absolutamente todos nuestros estilismos. Ya sea para pisar la oficina y estar cómoda durante toda la jornada de trabajo o para acompañar un conjunto más arreglado. ¡Funcionan siempre!

Dentro de que las zapatillas con plataforma han sido, sobre todo durante esta última temporada, una auténtica revolución; hay una marca en concreto que se ha hecho con el reinado absoluto y que ha reinventado uno de sus diseños más clásicos para volver con más fuerza que nunca y dejar huella. Una firma tradicional que ha creado un modelo que ha conquistado a todas las famosas del momento. Hablamos, cómo no, de Converse. Y es que la empresa de sneakers de loneta se ha adaptado a la perfección a los nuevos tiempos y a las nuevas modas y ha creado unas zapatillas con plataforma que ya llevan todas las it girls. ¿La última? Rocío Flores.

Las zapatillas Converse de plataforma que han conquistado a Rocío Flores y a muchas otras famosas

Las primeras zapatillas que vimos de Converse con plataforma fueron las diseñadas por JW Anderson para una colección cápsula para la marca hace algo más de un año. Se trataba de un modelo de edición limitada llamado Run Star Hike que solo algunas pocas pudieron conseguir (entre ellas Sara Carbonero); pero que enamoró a medio mundo. Es por ello por lo que la firma esta temporada ha decidido rescatar el patrón y crear un nuevo diseño muy similar con detalle de suela track dentada con talón redondeado. Un modelo muy cañero y destroyer que Paula Echevarría no tardó en añadir a su colección y que ahora Rocío Flores lleva también.

Sin embargo, ellas no son las únicas; pues la compañía estadounidense ha querido seguir la moda de las sneakers con plataforma y adaptarla también a sus modelos más románticos y clásicos. Son estos últimos los que han enamorado, por ejemplo, a Tamara Falcó, que se hizo con el diseño estampado de corazones que la firma creó para San Valentín. Cada una a su manera, todas las famosas ya tienen unas zapatillas Converse en su armario. ¿Y vosotras os vais a hacer con unas?