La colaboradora de El programa del verano ha elegido un acertado conjuno de dos piezas que no podía sentarle mejor. ¡Te lo mostramos!

Cuando todos pensábamos que la polémica entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, se había calmado un poco, la hija de Rocío Jurado ha querido dar un paso al frente y ha comenzado una nueva etapa en televisión como colaboradora de Sálvame. Estaba claro que Telecinco no iba a perder la oportunidad de aprovechar el tirón de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. No obstante, la noticia de que Rociíto tendría su propia sección en el programa de Carlota Corredera sí que no nos lo esperábamos. La decisión de la cadena no ha debido sentar demasiado bien a la exconcursante de Supervivientes; pues ayer mismo hizo todo lo posible para no encontrarse con su madre en las puertas de Mediaset. Sin embargo, y aunque estamos igual de expectantes que vosotros, no es de eso de lo que hemos venido a hablar hoy. Sino más bien del estilismo que Rocío Flores eligió para acudir a El programa del verano y hablar, tan contundente como siempre, del futuro de su relación con su madre.

La joven, dejando a un lado los vestidos bohemios y de estampado floral que suelen caracterizarla, prefirió optar en esta última ocasión por un favorecedor conjunto de dos piezas. Para ello, como no podía ser de otra manera, eligió dos prendas de SESAMO by Marta, su tienda online favorita. Concretamente una falda mini de flores y volantes y un top de inspiración lencera.

Así es el sorprendente conjunto que llevó Rocío Flores en El programa del verano

El conjunto no podría ser más sencillo pero tampoco más apropiado para sentarse a charlar junto a Joaquín Prats en El programa del verano. Destacaba principalmente por su falda. Un modelo con doble volante por encima de la rodilla y con estampado floral en tonos verdes y azulados que, bajo el nombre de Falda Lola, tiene un precio de 27,50 euros en la web de la marca. Se trata de un diseño que ha combinado de la mejor forma con una blusa de inspiración lencera de tirantes bordados y calados en la zona delantera. Una blusa en un precioso color verde menta que bajo el nombre de Blusa Love, cuesta 26,90 euros.

Rocío Flores ha combinado estas maravillosas dos prendas con unas plataformas de yute y silicona transparente; que dejaban sus pies prácticamente al aire y que no podían ser más originales. Sin lugar a dudas, es un conjunto tan acertado como veraniego que desde aquí no podemos dejar de aplaudir.