La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha rematado su look de deporte con una sudadera de lo más artístico. Es de Pull&Bear y cuesta 25 euros.

La sudadera fue, sin lugar a dudas, la prenda que más nos acompañó durante los largos y tediosos meses de confinamiento. Durante esos días de cuarentena, nuestro uniforme consistía, o bien en un pijama de entretiempo, o bien en unas leggings y una sudadera anchita que, sin perder comodidad, nos ayudara a sentirnos un poco menos deshechos humanos. Fue una prenda que llevamos durante tantas semanas que pensábamos que, una vez volviésemos a las calles y retomásemos un poco la normalidad, estaríamos tan hartas de ella que no querríamos verla ni en pintura. Sin embargo, no podíamos estar más equivocadas. La ropa comfy llegó para quedarse y ahora lucimos sudaderas, mallas y zapatillas deportivas en prácticamente todos nuestros looks. Eso sí, algo reinventadas y con un toque más chic que de costumbre. O si no que se lo digan a Rocío Flores, que ayer mismo salía a hacer unos recados con una sudadera de Pull & Bear de lo más artístico.

La joven, con casco de moto incluido, compartía con sus más de 600 mil seguidores en Instagram un selfie en el espejo en el que lucía un conjunto de sport formado por unos leggings negros; unas sneakers blancas; y una sudadera con capucha que nos enamoraba gracias a un pequeño detalle. Y es que la hija de Antonio David Flores, que bien podría haberse de decantado por una sudadera básica de algodón; quiso sacar su lado artístico y elegir una prenda cuyo estampado imitaba uno de los cuadros más importantes de la historia del arte.

La pintura de los más grandes ahora también en sudaderas

Se trata de una sudadera en color marfil de 25,99 euros que representa a modo de print el cuadro de El nacimiento de Venus de Botticelli; probablemente una de las obras de arte más imitadas de todos los tiempos y que ahora, gracias a Pull & Bear, todas podemos llevar en nuestros mejores estilismos. Y es que, aunque el modelito de Rocío Flores no pueda ser más simple; el hecho de que haya querido aportar ese toque tan artístico a su conjunto no puede gustarnos más.

Como sabemos que, como nosotras, vosotras también querréis imitar el look de la exconcursante de Supervivientes; hemos seleccionado la sudadera que la joven lleva en su último estilismo pero también muchas otras, también inspiradas en obras de arte. Una forma de sacar nuestro lado más artístico sin dejar de perder ni un ápice de estilo. ¡Y tampoco de comodidad!