La hija de Rocío Carrasco ha estrenado modelito veraniego para dejar claro que las penas con pan son menos. En sus últimos días, mientras el foco mediático le apuntaba por su posible ruptura con Manuel Bedmar, la influencer mostraba tranquilidad y normalidad en sus apariciones. De hecho, se dejaba ver con su novio en el trayecto de un viaje de Granada a Málaga para desmentir los rumores. Rocío Flores no ha dudado en engalanarse y mostrar en su look unos accesorios de casi 2.000 euros para dar fe de que está estupendamente. Ficha el estilismo más street style de Rocío y no te pierdas sus complementos.

Rocío Flores se siente cada día más segura de sí misma y nos lo hace saber en sus outfits. En sus últimas apariciones ha dejado claro que la moda de los 90 tiene cabida en su armario. Plataformas XXL, vestidos ajustados con colores intensos, crop tops, tiras y cut out, ya lo ha llevado todo. Pero, aunque apueste por la moda callejera, siempre tiene un accesorio caro que encajar en su estilismo.

Los accesorios de Rocío Flores combinan con todo

En esta ocasión, Rocío se ha enfundado en un vestido rosa fucsia drapeado con escote asimétrico de Sésamo by Marta. Pero lo importante de este outfit han sido los complementos, todos en negro. Por su puesto, una de las mejores ideas que podemos tener a la hora de hacernos con un complemento de firma de altos vuelos es elegir un color neutro para poder insertarlo en muchos estilismos. La instagramer combinaba su vestido con un bolso de Prada de 1750 euros y unas gafas de Gucci de 350. Le faltó el Balenciaga para tener la tríada de la canción «Ropa cara».

Otro de los puntos llamativos del look fueron unas mules de maxi plataforma doble de 16 centímetros de la marca Amaretto. Un calzado que está volviendo locas a las más jóvenes y del que nos podemos olvidar si somos un poco patosas.

Desliza para ver el estilismo completo de Rocío Flores y ficha sus complementos más glamurosos.