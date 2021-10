La Reina Sofía ha llegado al Teatro Campoamor, en Oviedo, junto a los Reyes, Felipe y Letizia, y sus nietas, Leonor y Sofía

El día ha llegado. La Reina Sofía no podía perderse esta cita tan importante para ella y el resto de su familia: los Premios Princesa de Asturias. La emérita no ha querido perder la oportunidad de apoyar a su nieta, que además se ha reencontrado con ella después de que la joven se marchara a estudiar el primer curso de bachillerato en Gales. Desde que se marchara en septiembre, Leonor no se había reunido con su familia. Hasta ahora. Hay que recordar que se encuentra en el UWC Atlantic College formándose en el bachillerato internacional. A pesar de esto, ha podido estar presente en los galardones que tienen su nombre y ha estado arropada por sus padres, los Reyes, Felipe y Letizia; su hermana, la infanta Sofía; y su abuela, Doña Sofía.

La emérita ha llegado esta mañana a Oviedo para no perderse esta cita de su nieta. Aún así, mañana está prevista su llegada a Atenas. Se casa uno de los sobrinos de la emérita, Philippos de Grecia. El hijo de Constantino y Ana María de Grecia dará el ‘sí, quiero’ a Nina Flohr. La pareja ya había contraído matrimonio civil en Saint Moritz el pasado diciembre. Pero antes de esta gran boda griega, ha llegado a la alfombra azul del Teatro Campoamor donde ha tenido lugar esta gala y en la que ha querido acompañar a los suyos. Doña Sofía ha esperado a las puertas del teatro al resto de miembros de la Familia Real y para esta cita ha llegado impecable. Como era de esperar.

Doña Sofía no ha querido robarle protagonismo ni a la Reina Letizia ni a sus nietas, pero ha brillado con luz propia gracias a un perfecto abrigo de manga larga y cuello con solapa. Se trata de un original diseño en degradado: desde un tono champán hasta un burdeos que era perfecto. Además, este abrigo contaba con flores bordadas dispuestas a lo largo del mismo. Una coquetería. Algo que no nos extraña viniendo de la emérita.