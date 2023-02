Cari Lapique ha asistido a una boda con un look que va a arrasar por sus colores en los próximos meses. Os traemos las alternativas low cost para que podáis imitar su estilismo.

Estamos a punto de empezar la temporada de bodas y muchas invitadas ya estarán nerviosas pensando qué se van a poner para estas celebraciones. Si hay algo que está marcando los nuevos looks para ocasiones especiales es color. Los colores vivos y muy saturados están tiñendo con sus alegres pigmentos desde moda casual, hasta los looks de invitada. Por esta tendencia es justo por la que ha apostado la protagonista de nuestro artículo. Cari Lapique ha asistido a una boda con un look cítrico que hemos querido copiar. Os traemos una selección de prendas low cost alternativas para que podáis imitar su estilismo de invitada al completo y, si cabe, mejorarlo un poquito.

La socialité es una especialista en bodas, bautizos y comuniones, no se pierde ninguna. Se nota que todavía queda en ella el gusto selecto de la jet set y está completamente al día de todas las tendencias que triunfan. En su última aparición, después de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, se dejó ver ataviada con un precioso vestido verde botella de corte midi con cuello redondo y abertura en el pecho, liso y sin estridencias. Para crear un look monocromático cuando se quitara el abrigo, Cari también puso en sus pies unos salones de punta fina en el mismo tono de verde, con un tacón mediano. El calzado venía firmado por la marca italiana Aquazurra, concretamente, el modelo Purist Pulp 105 y tienen un precio de 550 euros.

Encontramos la versión mejorada y low cost del abrigo de Cari Lapique

Sobre el vestido, la mujer de Carlos Goyanes eligiço un vestido tres cuartos con grandes solapas con botonadura cubierta en un amarillo vibrante que combinaba a la perfección con el verde del vestido y el calzado. Aunque nosotras hemos encontrado su doble de la firma Miss Selfridge vendido por Asos que, además, cuenta con unas preciosas mangas abullonadas.

Como accesorios Cari eligió un bolso bicolor en naranja y verde de una asa de Fendi, que también tenía el color del outfit, y unos pendientes de oro en forma de aro muy discretos de Joyerías Suárez.

Descubre las prendas que hemos encontrado para imitar el outfit de Cari Lapique en la galería e imita su look de una forma más económica.