Dejando de lado las tendencias que reinan cada temporada, la última propuesta de Ana Boyer para estas primeras semanas del año destaca por ser un look en clave ‘comfy-chic’, formado por prendas de inspiración minimalista que podrán formar parte de su armario año tras año. Buceamos en su look para descubrir las prendas cómodas que la hija de Isabel Preysler no se quita y que nosotras estamos dispuestas a incluir en nuestro armario.

En los últimos años, y más que nunca, los estilismos relajados se han convertido en nuestros grandes aliados a la hora de crear conjuntos cómodos pero de moda. El codiciado estilo ‘comfty’, que abanderan las mujeres más pijas de nuestro país, aboga por outfits súper confortables donde no pueden faltar las zapatillas de estética deportiva.

Y es que las deportivas se han posicionado como el calzado más cómodo y ponible de la temporada. Ya no hace faltar ir solo en chándal para llevarlas. Además de los populares diseños de Converse (que son las favoritas de Nuria Roca) o, las cotizadas New Balance (que Vicky Martín Berrocal lleva a todas horas), famosas como Ana Boyer proponen otras opciones muy versátiles con diseños de altura y que son fáciles de combinar con todo sin importar las tendencias.

Fichamos el último look cómodo y ponible de Ana Boyer

Ni las prendas súper llamativas ni los estampados más modernos, los looks clásicos siguen siendo la apuesta más seguidas a la hora de elegir un outfit de invierno fácil de combinar y alejado de la sobriedad. En este sentido Ana ha elegido un estilismo de líneas amplias y a todo color, pero no demasiado llamativo. A nosotras nos ha conquistado porque nos parece una elección perfecta para un día de calle relajado.

Así, para crear este conjunto, Boyer mezcla lo cómodo de utiliza jeans de estilo clásico y un jersey amplio, con un par de zapatillas informales pero elegantes. La buena noticia es que esta combinación es muy fácil de conseguir en cualquier tienda. ¿Te sumas?

El oversize es una de las reglas básicas del estilo ‘comfy’. Y es que si con algo está reñido la comodidad, es con las prendas demasiado estrechas. Por eso, la esposa de Fernando Verdasco ha elegido muy bien un jersey ancho en una tela suave muy agradable al tacto que le permite sentirse libre. Es un suéter cropped de cuello perkins, con detalles de mini ochos en puños y cuello, que su hermana Tamara Falcó diseñó para Pedro del Hierro. Lo combina con unos pantalones vaqueros de pitillo de corte clásico y sus zapatillas deportivas favoritas de Hoff. Lo bueno de este look es que todas las piezas están rebajadas y, como siempre, nosotras las hemos fichado todas en nuestra galería.

