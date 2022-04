La actividad social empieza a reactivarse para Almudena Cid y el 31 de marzo por la noche acudió a una cita muy especial. Era la presentaciónde Oh My Gol! LaLiga Music Experience. No obstante, este evento ha supuesto la reparación de la exgimnasta rítmica con un look perfecto de Elisabetta Franchi. La ocasión lo merecía, así que dejó la tristeza en casa para pasar una noche mágica.