A estas alturas de la temporada parece casi imposible encontrar un look que nos sorprenda. Ya hemos visto muchos vestidos, caftanes, conjuntos… tanto de playa como de invitada que se han podido alzar con el estilismo top del verano 2022, pero casi siempre lo más sencillo es lo que más nos gusta, o al menos, lo más fácil de llevar. Por eso el último look de Raquel Bollo merece una atención especial, porque su vestido blanco es ese fondo de armario de verano que no te vas a cansar de llevar tengas la edad que tengas.

Estos meses son perfectos para dejarse llevar, atreverse con looks que el resto del año tenemos descartados (no hay más que ver a la Reina Letizia durante sus vacaciones en Mallorca con shorts o un vestido súper mini), y darle un plus de estampados y color a tus estilismos. Pero nunca podemos olvidarnos de ese vestido blanco que lo mires por donde lo mires es el rey indiscutible del armario estival. Y de todos los modelos posibles, el de la diseñadora sevillana lo tiene todo para ser uno de nuestros preferidos.

El vestido de Raquel Bollo es perfecto para todas las mujeres

Relajada, desenfadada y libre, como corresponde a los looks de vacaciones, Raquel Bollo eligió un vestido largo blanco de lino para disfrutar de un paseo durante un bonito atardecer. Un diseño fluido, cómodo y con mucho estilo, con pronunciado escote en uve y tirantes con dos anillas que seguían hasta la espalda, donde se recogían con otra anilla, formando un escote con un punto muy sensual. Un vestido todoterreno, sencillo, pero con mucho estilo de Qué me pongo (una de las firmas preferidas de Raquel) que sienta genial a todas las siluetas y puede estar en el armario de cualquier mujer, de los 20 a pasados los 60.

Además, Raquel supo combinarlo magníficamente con unas alpargatas de rafia y cintas, de Mónica Albert, y unos pendientes XXL de hojas. Para el look beauty, tan relajado como el estilismo, se decantó por un moño messy, el recogido que más nos gusta para los días de vacaciones, y un maquillaje natural.

Desliza para descubrir este look de Raquel Bollo que seguro le vas a querer copiar.