La diseñadora nos ha sorprendido en su cuenta de Instragram con un bolso de lujo de Yves Saint Laurent. Descubrimos si es falso o auténtico.

Si has prestado un poco de atención a la televisión durante las últimas semanas, habrás notado que el nombre de Raquel Bollo ha sonado en más ocasiones de las que le hubiese gustado a la colaboradora. Y es que la andaluza no ha podido estar envuelta en más polémicas. Su excompañeros de Sálvame la criticaron tras saltarse las restricciones sanitarias; pero también la acusaron de que su colección de joyas no era exclusiva, tal y como ella vendía, y de haber robado un carísimo reloj. Sin embargo, quizás el tema más controvertido es el que hace referencia a que la diseñadora había promocionado (y lucido en varias ocasiones) falsificaciones de productos de marcas tan costosas como Dior. Una polémica que hoy vuelve a sonar; pues la tertuliana ha lucido en su cuenta de Instagram un bolso de lujo. Un complemento que, si bien no podemos asegurarlo al 100%, bien podría ser un producto de imitación.

La madre de Alma Cortés ha posado en la red social presumiendo de modelito y etiquetando a todas y cada una de las marcas que componían su look. Chaleco acolchado oversize en color verde azulado de Qué me pongo; camisa blanca de corte masculino de Zara y botas negras de caña alta también de la firma de Inditex. Un conjunto al que ha añadido un bolsazo de Yves Saint Laurent de cerca de 2.000 euros que ni se ha dignado a mencionar en la publicación. ¿Se trata de una falsificación o de un mero despiste?

El bolso de lujo de Raquel Bollo: Un complemento que ronda los 2.000 euros que podría ser de imitación

La colaboradora de televisión ha posado en su perfil de Instagram presumiendo de prendas de marcas low cost pero sin mencionar siquiera al que, sin lugar a dudas, es el auténtico protagonista de su look: el bolso Loulou de Yves Saint Laurent que, en la web oficial de la marca, tiene un precio de 1.850 euros. Un modelo muy elegante y ponible que hemos visto llevar en más de un evento a famosas e influencers como Paula Echevarría, Dulceida o Laura Matamoros; y que se ha convertido en uno de los iconos de la firma francesa.

Se trata de un bolso de lujo tipo bandolera elaborado en piel de color verde oliva con monograma de la casa; equipado con una solapa ligeramente estructurada muy acolchadita y cadena metálica en bronce. Un diseño ideal que todas querríamos añadir a nuestra colección de bolsos y del que todas presumiríamos. Es por eso por lo que nos extraña que Raquel Bollo no haga mención a él en su última publicación. ¿Crees que ni lo nombra porque tiene algo que esconder o porque prefiere no hacer gala de sus excentricidades? Nosotras no lo tenemos muy claro…