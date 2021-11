Que Raquel Bollo haya vuelto a la televisión significa, también, volver a disfrutar de sus estilismos y de su buen gusto a la hora de elegir su atuendo. La andaluza, tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla, dedicándose, entre otras cosas, a su firma de ropa, ha vuelto por la puerta grande a las tardes del fin de semana de Telecinco como colaboradora del programa Viva la Vida. La madre de Alma Cortés, con tan solo dos programas a sus espaldas, ya se ha convertido en objeto de miradas en las redes sociales gracias a los modelazos que ha lucido, la mayoría de ellos de su propia colección.

Pero si hay un look que no ha dejado indiferente, ha sido el que la tertuliana ha lucido en su última intervención televisiva. Se trata de una falda de la nueva colección RB (Raquel Bollo) para este invierno, en concreto el modelo Ellas. Una colección que como nos ha confesado: “Ha salido con mucho retraso y por eso se lo he querido dedicar a Ellas y por eso el nombre”.

Raquel Bollo tiene la falda ideal para las próximas fiestas

La prenda con la que Raquel Bollo ha sorprendido a todas sus seguidoras es una falda midi elástica de terciopelo y lentejuelas con estampado geométrico en tonos morados y azules. Un look muy acertado que la andaluza ha combinado con una camiseta básica de la colección cápsula de la firma Gamberry, diseñada por su amigo Manuel Zamorano, y unas sandalias de pulsera con tira de vinilo.

“La saqué para la Navidad, pero como veis, me la he puesto con un look muy ponible para quitarle importancia a la falda. Para mí es un look que se está llevando muchísimo, incluso para ponérmelas con unas sneakers”, ”, nos ha dicho.

Esta preciosa falda elástica, que todavía no se encuentra disponible en la web de Raquel Bollo, sabemos que rondará los 75 euros y ya tiene lista de espera.

Su look para su vuelta a la televisión en Viva la vida

Ya en su estreno como colaboradora de Viva la Vida, Raquel Bollo entró pisando fuerte con un acertado look de dos piezas, también de su colección. Un pantalón palazzo, ceñido en la cadera y con grandes pinzas, que resalta su envidiable figura, y una camisa con lazada al cuello y mangas abullonadas con gran puño, tendencia total este otoño. Un conjunto todavía no está a la venta en su web, pero que promete arrasar este invierno y, además, con precios muy accesibles.

La diseñadora, que ya lleva varios años metida de lleno en el mundo de la moda, está apostando esta temporada por mezclar tendencias con los clásicos atemporales, sin olvidar la comodidad, versatilidad, diseño y exclusividad.