El despliegue de medios y de producción para el concurso musical más esperado del año es siempre un estallido de purpurina, vestidos imposibles, looks nostálgicos, folklore y diseños de última moda, con aciertos y errores. Este año España quedó en el tercer lugar, puesto en el que no quedaba desde los años 80, aunque la canción de Chanel Terrero se ha quedado a las puertas, su look de Palomo Spain era un claro ganador, el diseñador ya había granjeado su fama al vestir a otras artistas internacionales como Beyoncé, Rosalía, Madonna o Harry Styles. Ya nos sabemos las posiciones de cada país de memoria, pero nosotras os traemos el ranking de estilo definitivo de la gala de Eurovisión.

Por empezar por un rostro conocido, Laura Pausini, maestra de ceremonias durante este año en la gala de Turín, destacó con unos looks impresionantes que celebraban la moda italiana. Mostró, ya desde las semifinales, vestidos de Valentino, Pierpaolo Piccioli o Alberta Ferretti. Junto con el cantante líbano-británico, Mika, que durante la gala fue cambiando sus estilismos y nos dejó trajes de los colores más chic de la temporada. Él es siempre una muestra de buen gusto.

Italia fue uno de los países que nos dejó grandes looks para el recuerdo

Italia se salió en el escenario y con su muestra de moda, prueba de ello fueron Mahmood, que lució un traje negro espectacular de Prada; su compañero de escenario, Blanco, prefirió un traje con pedrería, transparencias y mucho brillo de Valentino.

Amanda Georgiadi, a representante de Grecia y una de las favoritas de la noche, escogió un vestido de la diseñadora ateniense Celia Kritharioti, blanco con un brillo tornasolado muy especial.

Sheldon Riley, icono LGTBI+ en su país y representante de Australia, llevó un espectacular modelo del francés Alin Le’ Kal con cola kilométrica con volantes, plumas, un maravilloso vestido que estuvo a la altura de la gala y que dejó a todo el mundo ojiplático.

En el ranking de estilo de Eurovisión Chanel Terrero se llevó medalla de oro

El grupo francés Alvan & Ahez también fue una sorpresa, sus tres integrantes llevaron unos looks muy personales y lo más alucinante fue el parecido que tenía, tanto la canción como el estilo, a las candidatas gallegas no seleccionadas, las queridas Tanxugueiras. Negro azabache, oro y maquillajes dark representaban a Francia.

El estilo de los ganadores, Kalush Orchestra, fue un homenaje a su pueblo. Representaron en su vestimenta los bordados y el folklore típico de Ucrania, en un estilo más rapero y moderno, pero lleno de estampados étnicos y colores. El estilismo transportaba al grupo masculino a las raíces de su país en señal de apoyo y solidaridad con su pueblo.

Sin duda el traje ganador fue el de Chanel terrero de Palomo Spain que encajaba genial con la feria de San Isidro, con la que coincidía en fechas. El look llevaba más de 50.000 cristales de Swarovski cosidos a mano, un mono de inspiración torera de lo más eurovisivo lleno de pedrería. Chanel fue un caballo ganador eclipsado por la solidaridad de Europa.