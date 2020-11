Siempre nos descubre prendas de las que nos enamorados inmediatamente. La última ha sido un abrigo muy original y, además, a un precio estupendo

Los abrigos ya se han instalado en nuestras vidas y serán la prenda que más vamos a utilizar en los próximos meses. Todas tenemos en el armario el clásico modelo negro o camel, que son el mejor fondo de armario. También nos animamos a renovarnos con algunas de las tendencias que nos conquistan cada temporada (este otoño-invierno los blancos oversize y los cuadro marcan la diferencia). Y, además, incluso nos apetecen diseños originales y llamativos, pero en los que, lógicamente, no queremos invertir demasiado dinero. Si ahora mismo estas pensando en esto último, Amelia Bono te ha dado la solución.

Amelia tiene uno de nuestros armarios favoritos. Sus looks son absolutamente inspiradores y no solo para el día a día. La vemos en la Comunión de su hijo y queremos copiarle el look porque nos parece el más elegante sin caer en lo excesivamente clásico; si va de boda nos enseña que hay opciones mucho mejores que el manido vestido de cóctel, y si la vemos de fiesta queremos inmediatamente hacer sus combinaciones para la primera gran ocasión que se nos presente. Y la mayoría de veces con firmas no tan masivas y de precios bastante asequibles.

Un abrigo como el de Amelia Bono eleva cualquier look

Ahora nos ha encantado con la elección de su abrigo. Un diseño a la rodilla cruzado con botones en el frontal y ligeramente oversize, con cuello de solapa, manga rematada con puño ancho, en un original estampado de pata de gallo en negro y naranja, que hace destacar a cualquier look.

Ya hemos dicho que esta temporada el print de cuadros en todas sus versiones es tendencia total. El tartán, el príncipe de Gales y también la pata de gallo, como el de Amelia. Aunque quizás un estampado tan marcado no es para llevar en todas las ocasiones, sí puede ser esa prenda que utilices para alegrar y elevar los estilismos más anodinos. Y como seguro que al no ser un básico que perdure en el tiempo no quieres invertir demasiado en esta prenda, la opción de la esposa de Manuel Martos es la mejor.

Su abrigo es de la firma Oliver y tiene un precio de 59,95 euros. Además de su modelo flúor, en la web de la firma también los tienes en la verde y fucsia. Todavía quedan en los tres colores y en las tallas S y M que se fabrican (el diseño es oversize), aunque no sabemos por cuánto tiempo.

Amelia lo ha combinado con unos pantalones vaqueros extra largos y anchos, pero encaja con cualquier otro look, aunque mejor discreto para darle al abrigo todo el protagonismo que se merece.