Oscar de la Renta fue uno de los más grandes diseñadores de moda del siglo XX. Famoso por sus trajes de noche y sus vestidos femeninos, su línea siempre fue muy moderna.

Con solo 18 años dejó su país natal para estudiar pintura en Madrid. Atraído por la moda, pronto se convirtió en uno de los nombres más populares dentro del mundo de la alta costura.

Sus piezas femeninas han inspirado a mujeres de todo el planeta y sus creaciones las han llevado algunas de las personas más influyentes, incluidas varias primeras damas presidenciales y miembros de la realeza. La combinación del lujo europeo con la versatilidad estadounidense fueron las claves que ayudaron a definir los estándares de diseños elegantes de la carrera de más de 50 años de este diseñador.

Su infancia y sus primeros trabajos

El nombre original de De la Renta era Oscar Arístides Ortiz de la Renta Fiallo. Nacido el 22 de julio de 1932, Oscar de la Renta se crió junto a seis hermanas en un hogar de clase media en Santo Domingo (República Dominicana). A los 18 años, dejó la isla caribeña para estudiar pintura en la Academia de San Fernando de Madrid. Mientras estaba en España, soñaba con convertirse en un futuro en un pintor abstracto.

Sin embargo, pronto se sintió atraído por el mundo del diseño de moda. Comenzó a trabajar como ilustrador para diferentes casas de moda. Su enorme talento para el dibujo y el diseño le abrió muchas puertas y rápidamente pudo adquirir algunos conocimientos fundamentales bajo la supervisión de Cristóbal Balenciaga, uno de los modistos más famosos de España.

En 1961, mientras estaba de vacaciones en París, fue contratado para realizar su primer trabajo en Lanvin-Castillo. Allí ejerció como asistente del diseñador jefe de esta firma, Antonio del Castillo. En apenas dos años, se mudó a Nueva York y se unió a la casa de diseño estadounidense Elizabeth Arden para diseñar sus colecciones de alta costura y pret-a-porter. Fue estando aquí cuando, en 1965, creó su propia marca de ropa.

Su primera esposa, Françoise de Langlade

Oscar de la Renta se casó en 1967 con la editora jefe de la revista Vogue en Francia, Françoise de Langlade. Fue la propia Françoise la que presentó a su esposo a algunos de los miembros más influyentes de la sociedad de la moda e invitó a sus espectáculos a muchos artistas y famosos de todo el mundo.

Su línea, caracterizada por sus delicados estampados de seda, el uso de volantes y una paleta de colores vibrante pronto se convirtió en símbolo de un estilo de lujo, pero informal. Oscar de la Renta fue el diseñador preferido de aquellas mujeres que no podían permitirse el lujo de comprar un vestido de los diseñadores más exclusivos.

Asimismo, a finales de los años 60 y principios de los 70 De la Renta llamó la atención por sus colecciones inspiradas en la cultura rusa y gitana. Unas colecciones claramente modernas, pero que a su vez poseían un marcado acento romántico y femenino. Aunque tal vez a De la Renta se le conozca sobre todo por sus trajes de noche y sus vestidos para la mujer.

Muy respetado por todos sus compañeros dentro del mundo de la moda, De la Renta fue presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de América de 1973 a 1976 y de 1986 a 1988. En 1990, el propio consejo le otorgó un premio a toda su trayectoria.

En 1983, el diseñador dominicano sufrió uno de los episodios más trágicos de su vida. Su esposa, Françoise, fallecía por un cáncer de huesos. Poco después de su muerte, adoptó a un niño que encontró en un orfanato de su país natal. De la Renta se casó por segunda vez en 1990 con la filántropa Annette Engelhard Reed.

El diseñador favorito de las primeras damas estadounidenses

En la década de los 90, De la Renta expandió sus líneas de moda por todo el mundo creando nuevos diseños. No obstante, sus colecciones seguían siendo muy femeninas. Tanto es así que a finales de la década de los 90 y principios del 2000, sus trabajos se convirtieron en los preferidos de las primeras damas estadounidenses.

Ya en la década de los 80 había vestido a la primera dama Nancy Reagan. Pero en 1997 y 2005 repitió experiencia diseñando los vestidos para los actos de proclamación de presidente de Hillary Clinton y Laura Bush respectivamente. Años más tarde, también vestiría a Michelle Obama.

En 2002, De la Renta agregó un nuevo nicho de mercado a sus negocios: los muebles. Sus 100 piezas para el Century Furniture incluían mesas de comedor, sillas tapizadas y sofás. Dos años más tarde, en 2004, agregó también una línea de ropa más económica llamada O Oscar, un intento por llegar a un sector de clientes que buscaban un diseño de prestigio pero a un precio más asequible.

Aunque pasó buena parte de su vida afincado en Estados Unidos, Oscar de la Renta también llevó su trabajo a América Latina, donde se hizo muy popular. Nunca olvidó sus raíces y casi todas sus colecciones fueron a parar también a la República Dominicana. Allí sus actividades benéficas le valieron ser reconocido con distinciones como la Orden del Mérito Juan Pablo Duarte y la Orden de Cristóbal Colón.

La muerte de Oscar de la Renta

A Oscar de la Renta le diagnosticaron un cáncer durante la primera década de este siglo. A partir del 2010, la enfermedad se fue complicando progresivamente hasta que, el 20 de octubre del 2014, el diseñador fallecía a la edad de 82 años en Kent (Connecticut).

Además de su pasión por la alta costura, Oscar de la Renta ha sido un incansable mecenas en el mundo del arte. No en vano, ha sido asesor no oficial de The Metropolitan Opera, el Carnegie Hall y Channel Thirteen/WNET. También apoyó a varias instituciones culturales, entre las que se encuentran New Yorkers for Children, The Americas Society y el Instituto Español.