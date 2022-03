Después de impactar ante toda la realeza europea en el homenaje a Felipe de Edimburgo en la abadía de Westminster con su impecable look de abrigo-vestido y tocado en verde botella, la reina Letizia ha regresado a su agenda en Madrid presidiendo la clausura del proyecto ‘Diversidad en serie: historias que merecen ser contadas’ de la Fundación FAD Juventud. La Reina ha vuelto a su buena costumbre de reciclar prendas, eligiendo una falda de animal print de Roberto Verino, que tiene desde 2016, y un chaquetón blanco de CH Carolina Herrera…. Pero, ¡sorpresa! de la princesa Leonor

Si hace unos días hablábamos de que Letizia se mete en el vestidor de su suegra, la Reina Sofía, para ‘robarle’ algunas de sus prendas vintage, ahora ha sido ella la que ha buceado en el de su hija mayor para tomarle prestada una de las prendas básicas, que no pasan de moda… Y aquí nos preguntamos ¿quién ha combinado mejor la chaqueta blanca, Letizia o Leonor?

El chaquetón blanco que la Reina Letizia le ha ‘robado’ a la Princesa Leonor

La princesa de Asturias estrenó este chaquetón blanco evasé cruzado con bolsillos laterales, botones metálicos grabados con las iniciales de la firma y trabillas en las mangas y la espalda en Oviedo, en uno de los actos de los premios que llevan su nombre en 2020. Leonor lo combinó con un vestido verde plisado con mangas abullonadas, puños abotonados y cuello alto de Mango, y unas bailarinas empolvadas con lazo, de Pretty Ballerinas.

Un look que ya en su día dijimos que no fue de los más favorecedores para la Princesa, ya que estaba a medio camino entre un estilismo aniñado, que eran los que todavía llevaba en aquella época, pero intentando dar un paso hacia los outfits propios de la adolescencia.

El mix no terminaba de funcionar. Además, el chaquetón no se adaptaba demasiado bien a la figura de la primogénita de los Reyes, ya que, aunque ligeramente oversize, sobre su cuerpo parecía excesivamente grande.

Fue uno de esos looks de transición. Sin embargo, la Princesa Leonor no ha tardado nada en encontrar su estilo y hoy es una de las jóvenes con más estilo dentro de la nueva generación de royals, sabiendo combinar los estilismos que requieren su condición de heredera, como marca el protocolo, con el estilo propio para su edad.

La Reina Letizia, la royal más elegante

La Princesa Leonor tiene el mejor ejemplo en el que fijarse en su propia madre, considerada la royal más elegante. En esta ocasión, Letizia estaba impecable con su falda tubo de animal prit bajo las rodillas y un básico jersey de punto negro con cuello a la caja. Lo combinó con unos salones negros con el talón blanco, de Magrit, y un bolso con solapa de piel de serpiente y cadena dorada, con una pequeña correa para convertir el bolso en uno de mano, de Nina Ricci.

El toque distintivo, que hacía el outfit todavía más elegante, fue llevar la chaqueta sobre los hombros. Otra lección de estilo de la Reina.