La socialité más hippie nos ha mostrado cuál es su accesorio favorito para este verano (y para el resto del año): las pulseras tobilleras.

Hemos hablado en más de una ocasión del estilo de Eugenia Martínez de Irujo. La hija de la duquesa de Alba tiene una manera de vestir muy peculiar y, siempre siguiendo su instinto fashionista, consigue crear acertados looks de inspiración bohemia y hippie. A ella le encanta apostar por colores vibrantes e intensos, se atreve con los estampados más llamativos y elige combinaciones sorprendentes con resultados increíbles. Un forma muy original de vestir que la han llevado a crear distintas prendas y complementos. Lanzó su propia línea de mascarillas, con pinturas originales suyas; creó una alucinante colección de kimonos; y hasta se animó a pintar algunos gorritos tipo bucket hat y ponerlos a la venta en su web. También, hace unos meses, se unió a Tous para diseñar sus propias joyas. Una colección benéfica junto a WWF que recibió el nombre de Save y que destacaba por sus collares y pulseras. Accesorios que ella lleva este verano a modo de pulseras tobilleras.

«Mi pulsera del Rino de la colección SAVE de tobillera con otras que tengo de colores y conchas de Jewelry by R. ¡Me encantan para verano! Aunque yo no me las quito ni en invierno»; escribía la duquesa de Montoro en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo; pues resultan ideales para esos estilismos en las protagonistas son nuestras piernas. Faldas, vestidos vaporosos, shorts… Todo lo que nos haga lucir pierna sienta mejor con unas buenas pulseras tobilleras. Y más aún con unas como las que ya lleva Eugenia Martínez de Irujo.

Las pulseras tobilleras, el complemento perfecto que necesitas para rematar tus looks de verano

Las que tiene la socialité más hippie, tal y como ella misma ha contado a través de sus redes sociales, pertenecen a dos marcas distintas. La primera de ellas, la más discreta, es de su colección para Tous. Se trata de una pulsera con rinoceronte de plata vermeil y cordón de color marrón con placa en forma de luna que sirve tanto para llevarla en la muñeca como en el tobillo y que tiene un precio de 50 euros. El resto, mucho más coloridas y veraniegas, son de la marca Jewelry by R y presentan cuentas de cristal en combinación verde-azul o naranja-rojo con detalle de caracola blanca y cuestan 7 euros. Un mix de tobilleras muy max que, sin duda, a Eugenia Martínez de Irujo le sienta de maravilla. ¡Y seguro que a ti también!