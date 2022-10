Tras dos días de emociones fuertes – la recepción y la entrega de los Premios Princesa de Asturias – a la joven le quedaba una última tarea en su agenda de obligaciones: otorgar el galardón de «pueblo ejemplar» a Cadavedo. La Princesa Leonor ha sorprendido en su ultima aparición con un estilismo más trendy y más acorde a las circunstancias, un outfit ejemplar para un pueblo ejemplar: pantalón cargo y jersey fucsia.

La localidad valdesana ha tenido el honor de recibir a la Familia Real al completo, no de cualquier manera, entre las melodías de las gaitas de La Reina del Truébano en la parroquia de Cadavedo. Este acto musical daba comienzo a un recorrido a lo largo y ancho del pueblo en el que los royals descubrían todos los escondites, tradiciones y gastronomía de los galardonados.

La Princesa Leonor sorprende con un estilismo casual en el Pueblo Ejemplar de Asturias

Para la entrega de los premios institucionales la princesa ha escogido un look mucho menos formal que en los días anteriores, aunque absolutamente acertado. La parte superior estaba formada por un jersey fucsia completamente de moda.

Aunque el clima no acompañaba demasiado, la joven echó mano de un rainy day look apostando por el color de la temporada. Tras dos días de looks sofisticados y elegantes, la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia ha tenido un descanso y ha asistido al último y lluvioso acto mucho más casual.

La parte inferior del estilismo también es una apuesta segura: el pantalón cargo. Todas las marcas de moda han sacado su propio diseño de esta prenda, incluso, la tendencia de los bolsillos ha llegado a las faldas. El modelo del pantalón de la Princesa Leonor tenía un corte recto y un color blanco roto muy chic.

Para sus pies eligió un calzado de paseo más cómodo e informal que el que pudimos ver en días anteriores. Los salones de tipo kitten fueron sustituidos por unas deportivas blancas que encajaban a la perfección con el resto del estilismo.

La heredera al trono optó por un peinado clásico, una coleta alta peinada hacia atrás. Aunque parecía un peinado sencillo, la joven cubrió la goma del pelo con un mechón de su propio pelo para crear ese efecto de coleta sin adornos. Así consiguió darle todo el protagonismo a su precioso pelo rubio.