Si hay un adorno que es siempre es el rey durante los eventos de noches y que dan un aire sofisticado, glamuroso y chic esas son las lentejuelas. Son atemporales, luminosas y ahora (con el auge de las prendas metalizadas) pura tendencia. Si quieres hacerte con una prenda de estas características sigue leyendo y descubre la selección que hemos preparado para ti.

Estamos acostubradas a ver prendas de lentejuelas en las alfombras rojas más importantes del mundo de la música y el cine y nos hacen soñar con veladas de ensueño y noches de bailes infinitos. Si tu también quieres hacerte con una prenda de lentejuelas es el momento de incorporarlas a tu armario.

Esta tendencia la podemos encontrar en todas las prendas que se te puedan ocurrir desde vestidos, a tops, pantalones, faldas y complementos como bolsos y zapatos. Estas prendas tienen muchísima fuerza y serán siempre el centro de atención de todo tu look por lo que el secreto del éxito es combinarlas con prendas más básicas y sencillas será la mejor idea.

¿Quieres una ideas para combinar tus prendas de lentejuelas?

Una de las combinaciones ganadoras para esta época de entretiempo son los vestidos de lentejuelas combinados con una blazer en un color básico. Un top de lentejuelas en tonos metalizados con un pantalón de traje negro (y de caída recta o wide leg) o los complementos que elevarán un outfit más básico. Prueba a combianr tu little black dress de siempre con unas sandalias metalizadas y un bolso de lentejuelas para brillar como nunca.

Es importante que tengas en cuenta que las prendas de lentejuelas no son aptas para todas las situaciones y que deberías evitar utilizarlas durante eventos de día. Las lentejuelas son exclusivamente para la noche y para eventos más distendidos o en los que las normas de etiqueta lo permitan.

Con su brillo y glamour, estas pequeñas piezas ornamentales se han convertido en las protagonistas de muchos de los looks de nuestras famosas favoritas. Pero la verdad es que no todo el mundo se atreve a llevarlas, ¡y es una verdadera lástima! Porque añaden ese toque de diversión y sofisticación que te hará sentirte especial. Así que, si eres de las que se atreven a brillar con luz propia no dudes en darle una oportunidad a estas viejas conocidas.

¿Quieres inspirarte un poco más? Descubre nuestra selección de prendas de lenetejuelas a continuación.