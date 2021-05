Cotilleando el Instagram oficial de los fans de Lydia Lozano, hemos llegado a la conclusión de que esta es, sin duda, su prenda preferida para la primavera.

Lydia Lozano es, sin lugar a dudas, la colaboradora más alegre, divertida y llamativa de todo Sálvame. Pero no solo por su personalidad, sino también por su manera de vestir. La canaria afincada en Madrid busca a través de cada modelito reflejar su forma de ser y, con alucinantes estampados y vibrantes colores, dejar a sus compañeros de programa y a la audiencia con la boca abierta. Especialmente en primavera, donde sus looks destacan por llenarse de todas las tonalidades del arcoíris y aportarnos un buen chute de energía aunque sea a través de la pantalla. En esta estación, la periodista elige sus mejores estilismos y todo lo que se pone nos enamora. Sin embargo, hay una estilismo que destaca por encima del resto y para el que usa la que, indiscutiblemente, es su prenda preferida.

La reina de las tardes de Telecinco aprovecha cada visita al plató, ya sea en el diario o en Deluxe; para enfundarse en la que es su prenda preferida. Al menos, durante los meses de primavera. Ella tiene claro que, si algo funciona, no hay ningún motivo para abandonarlo; y no hay más que echar un ojo al perfil de Instagram del Club de Fans oficial de Lydia Lozano (ella no tiene perfil personal en la red social) para darse cuenta. Es por ello por lo que la colaboradora de televisión apuesta prácticamente cada día por lucir estilismos sencillos pero añadirles un kimono estampado de lo más llamativo. Una pieza ideal para rematar cualquier look que se ha convertido en su uniforme más favorecedor.

El kimono, la prenda preferida de Lydia Lozano para las tardes de Sálvame

Lo ha llevado con total looks en blanco, en negro y también a conjunto con sus pantalones. Y es que las combinaciones que se pueden hacer con un kimono son prácticamente infinitas; pues esta prenda se ha convertido en la pieza estrella de los conjuntos más primaverales. ¿El motivo? Es más ligero que una cazadora perfecto o que una chaqueta vaquera; más cómodo que una gabardina y más sencillo de guardar en el bolso si nos entra calor que un cárdigan. Además, sus estampados de inspiración oriental y étnica son ideales para elevar cualquier look y sacar una sonrisa a cualquiera.

No nos extraña lo más mínimo que Lydia Lozano haya caído totalmente rendida ante los pies de esta prenda tan singular. ¡Lo que nos extraña es que no hayas caído tú ya!