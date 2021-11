Pilar Rubio y Sergio Ramos ya están más que instalados en París. Y allí, además de disfrutar de paseos tranquilos en las bonitas calles de Montmartre, de las vistas de la torre Eiffel y de los croissants de mantequilla recién hechos, la presentadora también aprovecha para hacerse fotos para todos sus seguidores. Pero en su última sesión nos ha dejado sin palabras. Y es que Pilar Rubio, que cuenta con un estilo muy personal, ha estrenado el abrigo capa más elegante y sofisticado que hemos visto esta temporada. Eso sí, ya te lo adelantamos: no es apto para todos los bolsillos.

Pilar Rubio nos ha enamorado con el abrigo capa más chic

La colaboradora de El Hormiguero derrocha personalidad en todos sus looks y es amante de las extravagancias y las prendas más originales y diferentes. En su armario no faltan las camisetas rockeras, los jeans rotos, las cazadoras biker y los botines moteros. Sin embargo, en esta ocasión, nos ha sorprendido con su look más ‘lady’. Pilar Rubio ha estrenado un abrigo capa perfecto para afrontar el invierno sin perder una pizca de estilo tanto de día como de noche. Y ojo, porque nadie ha hablado de sencillismos, la prenda es cuestión es de lo más llamativa: en tonos rojos, de tejido tweed y con estampado geométrico.

Las capas se han considerado siempre el abrigo de gala por antonomasia, pero esta temporada están de regreso (pero reinventadas) y prometen ser la prenda que revolucionará nuestros armarios los próximos meses de invierno. Además, no hay por qué tenerles miedo, si se combinan de forma adecuada, no son demasiado formales ni nos suman años encima. ¡Palabra de Pilar Rubio!

Una codiciada prenda solo al alcance de unas pocas

La presentadora, con la ciudad del amor a sus espaldas, ha presumido de su estilismo más chic combinando una falda de cuero de tiro alto con su prenda estrella: la capa. Sabemos que cuando la veas te vas a quedar prendida, pero por desgracia aquí vienen las malas noticias, ya que este abrigo solo está al alcance de unas pocas. ¿El motivo? Su precio, 3.500 euros. Y es que la codiciada capa pertenece a la firma Gucci, una de las favoritas de la mujer de Sergio Ramos. Además, para completar el look Pilar ha apostado por un bolso negro de la misma marca, un modelo clásico pero con unas originales asas de bamboo que lo convierten en el complemento perfecto para el día a día.

Y, cuando ya pensábamos que no nos podía gustar más el modelito de la madrileña, hemos puesto la mirada en sus pies y… ¡tachán! Pilar Rubio también ha estrenado unas botas altas de tacón que no pueden ser más ideales. Pero tranquila, porque ya hemos fichado unas iguales por un precio bastante asequible. ¿No puedes esperar más para ver a Pilar Rubio de punta en blanco? Sigue bajando.