A quién no le apetece continuar el mes de agosto en remojo y en un entorno veraniego y agradable, y eso ha sido lo que ha pensando Pilar Rubio. Su última fotografía en traje de baño ha dado la vuelta al mundo y no ha tardado en recibir multitud de comentarios elogiando su figura. Una vez más, la presentadora no ha dado pistas de donde se encuentra, pero ha posado con un biquini de Selmark Lingerie, la marca de moda para la que la mujer de Sergio Ramos es diseñadora y modelo. El que luce es de su última colección, y está rebajado.

Con una sonrisa perfecta y mientras posa espectacular con el biquini, Pilar ha sido inmortalizada luciendo una cuerpo atlético. Con esta instantánea, vuelve a hacer gala de su inmejorable físico a sus 44 años, y es que no puede estar más guapa.

Pilar Rubio se decanta por un biquini de diseño minimalista

Aunque este año se llevan los biquinis fantasía y estampados de colores, los diseños clásicos y minimalistas nunca fallan. El de Pilar es un biquini de color azul claro, un tono infalible y que es perfecto cuando ya estamos un poco bronceadas porque destaca el moreno. Pero, el suyo no es cualquier traje de baño, sino de silueta bandeau con aro y copa que nos sienta bien a todas.

Sin duda, una muy buena elección. Se trata de un dos piezas compuesto por un top con tirantes extraíbles y pinzas en el escote que permite una buena capacidad y sujeción, haciéndolo muy cómodo y favorecedor para todo tipo de pecho. La braguita es brasileña y consigue visualmente estilizar la silueta, incluyendo dos adornos rectangulares a ambos lados de la cadera que potencian el efecto piernas infinita. Su diseño sencillo y monocromático permite infinitas combinaciones y hace que nunca pase de moda.