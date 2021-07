La nueva colección de bañadores de Pilar Rubio ha causado furor entre sus seguidores, que han agotado en menos de un mes casi todos

Hace unas semanas os hablábamos de la nueva colección de moda de baño de Pilar Rubio junto a Selmark. Ahora os podemos contar la feliz noticia de que ha sido todo un éxito y ha superado todas las expectativas en ventas. La firma con la que ha trabajado la modelo nos ha revelado que han superado todas las expectativas con un 91% más de ventas que el año pasado, desvelando que el producto más vendido y visitado de la web ha sido es el bikini Jane seguido de los bañadores Dream y Spectra.

Pilar Rubio lució un bañador de su colección el día de la presentación

Durante la presentación que tuvo lugar en Madrid, Pilar Rubio eligió un bañador de su colección y lo usó a modo de top, dándole así una segunda vida a las prendas de baño. La marca nos ha confesado que esto también un éxito total. La modelo luciño el modelo Dream que se agotó a las tres semanas de su lanzamiento y aseguran que del resto de modelos, quedan muy pocas unidades. Además, también está sin existencias el pareo a juego con la colección.

Pilar Rubio lució el bañador Dream de su nueva colección de moda de baño. Un diseño de escote halter, sin aro y de estampado de cachemire en tonos súper veraniegos, que lo convierten en una pieza alegre y llena de vida. Lo ha combinado con una falda larga de gasa, y con mucho mucho movimiento, con un estampado muy similar al del bañador y unas sandalias en rosa claro. La pieza de baño ya está disponible en la página web por 96,95 euros. ¿Lo más? Lucirlo a modo de top.

Estos son los modelos que ha diseñado la colaboradora de televisión

De hecho, Pilar Rubio nos anima a todas a sacar nuestra moda de baño a la calle: «¡Este verano os propongo sacar el bañador a la calle! No solo son para ir a la piscina, están concebidos para triunfar no solo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo. Y es que una de las cosas que más me gusta de la colección es su versatilidad. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!», ha asegurado.

Pilar Rubio ha sido la encargada de diseñar estos modelos, que se convertirán en tus favoritos de este verano. «Tenía unas ganas enormes de volver a diseñar una colección. Me he involucrado en todas las fases del proyecto eligiendo los modelos, los colores, los tejidos. He creado cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes que van desde un fondo de armario a algo más chic con esencia sexy y elegante», ha asegurado. Os mostramos su look y los diseños de la presentadora de televisión.