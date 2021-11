Se avecina la época estival. Las grandes comilonas, las quedadas con los amigos, las comidas de empresas… en la Navidad tenemos un sinfín de compromisos y no sabemos qué ponernos. Si bien es cierto es que no es lo mismo elegir un atuendo para una cena con tus amigas que para ir a cenar con tus jefes. Hay que tener en cuenta muy bien el tipo de acto al que vas a acudir, la relación con las personas y el lugar de la reunión. Después de un año de parón por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, ahora se regresa a la vida social con muchas ganas. De hecho, es tal la ilusión por volver a juntarse que a finales de noviembre ya se están celebrando las primeras comidas de empresa debido a que en diciembre la gran parte de las fechas ya está cogida. Ahora, pues: ¿qué nos ponemos para ir a comer con nuestros compañeros de trabajo y nuestros jefes? Paz Vega nos enseña el look perfecto para la ocasión.

Paz Vega se convierte en la inspiración perfecta de cara a las próximas fiestas

Hay que ir bien vestida pero sin exceso evitando prendas brillantes, los pailletes o incluso los vestidos mini. Este tipo de comida siguen siendo de trabajo por lo que elegir el atuendo perfecto es importante. La actriz ha acudido a la presentación de su nueva película, ‘El Lodo’. Una premiére que ha tenido lugar en la capital madrileña y que ha elegido un estilismo de lo más inspirador de cara a las próximas cenas de empresa. ¿Qué se ha puesto la popular actriz? Paz Vega ha elegido un jersey de ochos y cuello perkins en negro con mangas abullonadas. Una elección calentita y sofisticada. Y es que cada vez hay más jerséis de vestir, que te protegen del frío y además también te dan un toque chic.

Pero, sin lugar a dudas, la gran protagonista del estilismo ha sido la falda. Paz Vega ha apostado por una midi de cuadros grandes en marrón y contorneada en negro. Una falda de vuelo que le daba mucho movimiento a su estilismo. Para presumir de cintura de avispa le ha añadido un maxi cinturón en negro que se perdía con el jersey. A sus pies, unas botas negras de ante en su versión arrugada. Un total look que no nos puede gustar más de cara a las próximas fiestas que se aproximan.

Su beauty look, ideal para cualquier ocasión

La actriz ha elegido un peinado desenfadado que no nos puede gustar más. Ha recogido su melena en un peinado muy casual dejando mechones sueltos que le da un aire mucho más fresco y aireoso. Te mostramos todas las fotos.