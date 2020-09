Paz Padilla ha querido compartir con todos sus seguidores su outfit después de que le animara su hija, Anna Ferrer Padilla. Este es el resultado

Desde que Paz Padilla retomara la vida tras la pérdida de su marido, Antonio Juan Vidal, después de una batalla contra la enfermedad, estamos viendo a una presentadora mucho más abierta a explorar nuevos mundos. Ahora, Paz se estrena como influencer después de que su hija, Anna Ferrer Padilla, la animara a compartir con todos sus seguidores su outfit. La presentadora, que se encuentra en Zahara de los Atunes, apuesta por un look de lo más relajado pero con un toque chic, que nos fascina para nuestro día a día. Paz ha compartido una selección de Stories donde inaugura su nueva faceta como influencer desvelando cada una de las prendas que luce y de que firma son.

Paz Padilla apuesta por la comodidad en Zahara de los Atunes

La presentadora siempre se ha caracterizado por un estilo muy personal: prendas fluidas, cómodas y con un aire bohemio en muchas ocasiones. Un estilo que evoca a las playas de Zahara de los Atunes, de Tarifa y de todos esos lugares que han marcado la vida de Paz Padilla. Ahora, comparte su primer look y es el siguiente. «Mi niña me dice que tengo que grabar el outfit, vamos el estilito nuestro», dice haciendo alarde de su sentido del humor. «Llevo esta camisetita, monísima, de raso, con hombreras, que se llevan ahora, de mi tienda No ni na», comienza describiendo la actriz su primer look como influencer.

«Estos pantalones, que los he comprado este verano, que son de Zara. Y estas botas, que me encantan porque son colorinchis me encantan porque son también del Zara pero son de hace muchísimos años pero yo las lavo, les paso una toallita y me las dejo nuevas», confiesa la actriz. «Aunque tenga 50 años me gusta el color, me gusta ir juvenil y creo que todavía me lo puedo permitir», ha dicho Paz Padilla en su primera intervención describiendo su look. Lo cierto es que es un perfecto estilismo para ir cómoda a la vez que chic, sobre todo teniendo en cuenta si tienes un día ajetreado.

Paz Padilla ha confiado en una blusa con hombreras, que son rabiosa tendencia esta temporada, que ha combinado perfectamente con un pantalón recto en tono beige. Un básico y atemporal que te sacará de un apuro en más de una ocasión. ¿Lo más? Sus zapatillas deportivas multicolor que elevan hasta el look más sobrio. Un estilismo fácil de copiar y que tiene muchas opciones para el día a día. Y a vosotr@s, ¿también os ha conquistado?