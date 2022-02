Paula Echevarría es el claro ejemplo de que se puede derrochar estilo en cualquier situación. La actriz es, sin duda, una de las reinas de la alfombra roja con estilismos que siempre nos dejan con la boca abierta. Pero en los días de jornadas de trabajo maratonianas, Paula también demuestra que la ropa cómoda no está reñida con las tendencias. El estilo militar es uno de los que está pegando con más fuerza esta temporada y es una de las debilidades de la asturiana al que recurre frecuentemente para sus looks del día a día.

Paula Echevarría, una asidua al estilo militar para sus looks más cómodos

En su último outfit Paula ha elegido un total look de su propia firma, Space Flamingo, donde los pantalones cargo y la chaqueta tienen todo el protagonismo. Aunque sabemos que no es una firma económica, consideramos que las prendas de esta marca son una buena inversión ya que la calidad y el diseños están pensados para durar muchas temporadas. Además, si te das prisa podrás hacerte con el look de la actriz a un precio más reducido, ya que todas las prendas están ahora rebajadas. ¡Te las enseñamos!

El pantalón cargo y la blazer negra, dos de los básicos que no faltan en su armario

El pantalón cargo que ha llevado en su última salida es el claro ejemplo de que Paula no renuncia al estilo en sus looks de trabajo. Aunque ya le hemos visto la misma prenda en color beige, en este caso la actriz se ha decantado por clásico tono verde «army». El pantalón se caracteriza por la cantidad de bolsillos que tiene, lo que lo convierten en una prenda cómoda y confortable.

La actriz ha combinado el pantalón con una blazer negra semi entallada de la misma firma, un básico que no puede faltar en ningún armario ya que es una de las prendas más versátiles que existen. El plus de estilo al modelo elegido por Paula lo pone el detalle de las solapas y los ribetes de los bolsillos que están elaborados con polipiel.

Los complementos, perfectos para rematar el look

En los estilismos de Paula Echevarría no hay nada que quede en manos del azar. La influencer cuida al máximo todos los detalles por lo que los complementos siempre están muy cuidados. Paula se ha convertido en una fan de las gorras, un complemento que utiliza a menudo en sus looks de día. La actriz ha recurrido a un bolso y un cinturón de la misma firma para completar un outfit que nos parece perfecto para afrontar un duro día de trabajo.