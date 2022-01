Seguro que tienes un montón de vestidos negros en tu guardarropa, pero ninguno como el que ha llevado Paula Echevarría. Se trata de un vestido blazer de doble abotonadura en tejido grueso de poliéster reciclado, decorado con cuentas elaboradas con vidrio y plástico reciclado.

El modelo es oversize, con solapas de pico, hombros caídos con hombreras y mangas extrañaras con botones decorativos en los puños. La talla va de la Xs a la XL, y cuesta 119 euros, aunque actualmente se encuentra sin existencias, la página web de la firma tiene intención de reponerlo en las próximas semanas.

Por si fuera poco, la prenda tiene doble función, porque la puedes llevar como americana o a modo vestido. Vamos, que es la mejor compra que puedes hacer en rebajas si quieres ahorrar dinero y aprovechar al máximo la pieza.

Paula Echevarría tiene la combinación ganadora

Ella lo lleva con unas botas altas hasta la rodilla con tacón de aguja de Guess, dando como resultado un look perfecto para salir por la noche o para cualquier ocasión en la que tengamos que arreglarnos más que de costumbre.

Como buena diva, Paula ha completado el look con lujosos accesorios. En la mano un sofisticado clutch festivo de Susana Kumar, valorado en 225 euros, y pendientes de Saint Laurent con tachuela en forma de corazón con pavés de cristales que cuestan 595 euros. Estos pendientes tienen un significado muy especial para la actriz, pues es el regalo de Reyes que le hizo su pareja y padre de su segundo hijo, Miguel Torres.

Con este estilismo, la asturiana no solo se ratificó como icono de estilo, además se erigió como toda una inspiración fashion para arrasar cualquier sábado por la noche.

Por qué el vestido blazer sienta bien a las mujeres con curvas

Lo primero por el color, el negro siempre es sinónimo de acierto seguro para todo tipo de cuerpos, pero en el caso de las mujeres con curvas además estiliza y resulta altamente sexy y hace que la mujer gané protagonismo sobre le vestido. Gracias a su corte recto, no ajusta la silueta y no marca las zonas que no se quieran potenciar.

Además si tienes mucho pecho, los cuellos con solapa serán un gran aliado por los disimula. Los escotes en forma de ‘V’ o ‘U’ son los más acertados si no se quiere remarcar demasiado el busto. Lo ideal es que cuanto más abierto sea el escote, más favorecerá. De esta forma, también alargarás el cuello visualmente.

Y, si vas a llevar la americana como chaqueta, mejor déjala abierta. Llevarla cerrada creará un efecto volumen en la zona del pecho. En definitiva, la americana blazer, se adapta a todo tipo de cuerpos, tengas la talla que tengas.