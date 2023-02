El estilo furry es una tendencia que está a la orden del día, especialmente en estos meses tan fríos de invierno. El pelo ha inundado las pasarelas de moda y no paramos de verlo en prendas de casi todas las firmas: hay estolas, gorritos, chalecos, jerséis... pero lo que más vemos a todas las celebrities para luchar contra las bajas temperaturas son, sin duda, los abrigos de pelito. Este tipo de abrigo es uno de nuestros favoritos, y es que además de abrigar mucho son súper estilosos y te pueden dar el toque chic a cualquier look de una forma fácil. Los hay de piel animal, pero cada vez más optamos por opciones 'faux fur' (una opción de pelo sintético que imita la piel animal con un acabado muy conseguido y de mucha calidad). Paula Echevarría nos ha enseñado uno de este tipo que nos ha encantado porque es súper bonito y encima low-cost... ¡Te lo enseñamos!

Los abrigos de pelo, imprescindibles para el frío

Los abrigos de pelo son un imprescindible en el armario de invierno de Paula Echevarría. La actriz no se los quita, y este en concreto que te vamos a enseñar menos, ya que es de su propia colección junto a la marca irlandesa Primark. Podemos pensar que estos abrigos son muy 'clasicones' y que no van con nuestro estilo, pero tienes que saber que actualmente son tendencia absoluta. Y es que no hablamos del clásico abrigo de visón, ahora la clave es llevarlo en otros cortes. Y también puedes optar por colores más llamativos como fucsia, azul o morado... Le darás un plus de color a tu look y serás la más estilosa.

El look de Paula Echevarría

La actriz nos ha enamorado con un lookazo invernal con un abrigo estilo furry como protagonista. El abrigo es de la colección que ella misma sacó con Pirmark el pasado mes de octubre. Aunque no podemos decirte su precio exacto (ya que no está disponible en el catálogo online de la marca), igual en tienda física todavía lo puedes encontrar y tendrá un precio muy asequible. La prenda principal es, sin duda, el abrigo de pelito en color blanco con grandes solapas que nos parece súper estiloso y que le aporta ese toque clásico pero trendy al outfit.

Aunque el protagonista, como hemos dicho, es el abrigo, hay otras prendas en este look que merecen una mención especial. Una de ellas es el pantalón vaquero. Y es que se trata de un vaquero pitillo con el que Paula nos demuestra que este modelo está volviendo con fuerza entre las influencers que más saben de moda. Aunque los pantalones anchos siguen siendo nuestros favoritos, los pitillos prometen volver a la carga este año y no paramos de verlos de nuevo en todas las tiendas. Los de Paula concretamente son de Mango y son de tiro alto, en color azul oscuro y tienen un precio de 29,99 euros.

El look también se compone de un jersey súper calentito en un tono azul marino de Cool the sack; un collar cortito dorado y las gafas de sol XXL en color negro de la marca Hawkers, una de las favoritas de Paula. Este outfit nos parece súper estiloso y versátil, perfecto tanto para ir a trabajar a la ofi como para ir a tomar algo con amigas... Irás calentita a la vez que estilosa y a la moda. ¿Se puede pedir más?