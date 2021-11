Tiene uno de los armarios más envidiados de nuestro país. Quizá por eso todo lo que se pone se convierte en viral antes o después. Estos días ha sorprendido con un vestido que es diferente a lo que suele llevar. Paula Echevarría se ha puesto el vestido étnico que más encaja para este tiempo y que puede servir de inspiración para nuestros looks más relajados.

Un estampado novedoso en el armario

Paula Echevarría ha sorprendido con un vestido que no va en la línea de lo que suele llevar habitualmente. La asturiana suele apostar por tonos lisos o estampados florales, pero no es habitual verla con un vestido de esta línea, aunque no es menos cierto que la versatilidad y la facilidad para que todo le siente estupendamente es una de las características de su estilo personal.

El vestido tiene un estampado étnico en tonos azules, rojos y morados sobre un fondo blanco. Es de manga francesa, largo hasta los pies y tiene detalles tan peculiares como un volante en la zona de los hombros que los enmarca. Remata todo un ribete blanco tanto en las mangas como en el bajo de la falda que contrasta con los azules y los rojos.

Conjuntado con tonos otoñales

El vestido pertenece a la firma Cool the sack y tiene un precio de 320 euros, pero ya se ha agotado en casi todas las tallas en la web de la marca, así que quien quiera hacerse con el tendrá que buscarlo en tiendas multimarca o espacios que alberguen las colecciones de esta firma.

Paula acompaña este vestido tan original con unos botines que no pueden ser más otoñales y que llegan hasta más o menos la mitad del gemelo. Son de color marrón, de tejido de serraje, punta y tacón fino. El calzado que lleva Echevarría en esta ocasión es de Uterqüe y está disponible aún porque es de esta nueva colección, por un precio de 159 euros.

Un bolso de firma para rematar el estilismo

Del mismo color y tejido, marrón y con acabado de serraje es el bolso con el que Paula cierra el look. Se trata de un modelo de la casa francesa Chloé que tiene un precio no apto para todos los bolsillos, pero que tiene versiones disponibles por 275 euros, una inversión que puede considerarse razonable habida cuenta de los precios que suelen tener los bolsos de firmas de lujo.