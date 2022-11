Ya estamos en pleno apogeo de cenas y comidas de empresa para celebrar la Navidad. Si hace solo unos días veíamos la de la productora Unicorn, con Ana Rosa Quintana a la cabeza (que no ha dejado de acaparar titulares por el tonteo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez), ahora le ha tocado el turno a la celebración de Mediaset. Los rostros más populares de la cadena se han dado cita para brindar por estas fiestas, desde Carlota Corredera a Paz Padilla pasando por Santi Millán o Carme Chaparro, nadie ha querido perdérsela. Este año hacía su debut Paula Echevarría, que se convirtió en una de las protagonistas, brillando por todo lo alto en el sentido literal de la palabra.

Siempre que llega este momento nos hacemos la misma pregunta ¿qué me pongo?. Nada excesivo, pero tampoco pecar de demasiado casual. Y en este termino medio, la jurado de Got Talent ha acertado de pleno con su look. No es una novedad que la actriz sepa acertar de pleno con su estilismo, pero este directamente estamos seguras que se lo vas a a querer copiar para tus propios eventos. ¿Por qué? Porque además de encantarnos tiene un precio inmejorable.

Paula Echevarría triunfa con su vestido de lentejuelas

La Navidad es sinónimo de fiesta, alegría y mucho brillo. Así fue el vestido que Paula eligió para la cena de Mediaset. Un vestido corto de malla totalmente revestida de lentejuelas, de manga larga con abertura en los puños, con el cuello elevado y cerrado en la nuca con botones ocultos que dejaban un pequeño escote de lágrima en la espalda. Es de H&M y tiene un precio de 49,99 euros.

La actriz asturiana lo llevó con unas medias negras semitransparentes y unos slingback plateados. No necesitó nada más. Ni joyas potentes (pequeños piercings adornaban sus orejas), ni complementos llamativos.

También acertó de pleno con el look beauty. Dejando su melena suelta perfectamente peinada con raya al medio y el maquillaje en tonos nude y dorados, ideal para los momentos festivos de estas fechas.

Ya sabemos que los vestidos son la apuesta segura para todos los compromisos que se nos vienen encima. Pero si quieres un plus, busca uno de lentejuelas como el de Paula Echevarría para brillar más que nadie.