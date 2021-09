La actriz se ha hecho con el mismo vestido que Nagore Robles lució hace ya varias semanas en su viaje a Portugal. Un diseño de lo más favorecedor que sienta a las dos de maravilla.

Hace unas semanas os contábamos que Nagore Robles había encontrado el vestido más favorecedor para disfrutar de sus últimos días de vacaciones. Una prenda que reunía en un mismo patrón varias de las tendencias más arrolladoras del momento y que ella misma había llevado durante su estancia en Portugal justo antes de volver a Madrid para comenzar con la grabación de Sobreviviré, el nuevo programa de las tarde de Mitele Plus. Pues bien, ahora ha sido Paula Echevarría la que se ha hecho con él para dar la bienvenida a septiembre y enamorarnos a todas con un look de lo más ideal. Algo que, aunque nos ha maravillado, no nos ha sorprendido demasiado, pues la prenda pertenecía a la colección de verano de Fetiche Suances, una de las firmas favoritas de la actriz.

Así es el favorecedor vestido que comparten Nagore Robles y Paula Echevarría

Se trataba de un vestido de estilo camisero con estampado tie dye en tonos verdes; manga larga con detalle de volantes en los hombros; cintura elástica y detalle de volantes en la falda. Un diseño de lo más favorecedor que, aunque firmado por Fetiche Suances, la colaboradora de los debates más animados de Telecinco lo encontró muy rebajado en una tienda de Burgos llamada Fall in Love. ¡Todo un chollo! Y es que el vestido Ventura (así es el nombre que recibe este modelo) tiene un precio original de 159 euros pero se encuentra rebajado al 30%, quedando en 111,30 €. Sin embargo, Nagore Robles lo consiguió por 79,50 euros, la mitad de su precio original, en la e-shop burgalesa.

Pero el precio no es la única diferencia entre el vestido de Nagore Robles y el de Paula Echevarría; sino también la manera en la que ellas dos lo combinaron. La presentadora de televisión, para pasear por tierras portuguesas lo llevó con unas preciosas sandalias blancas. Concretamente, con el modelo Twist Strap White Leather de Alohas, un mule con la puntera abierta perfecto para cualquier look de día o de noche que tiene un precio de 140 euros.

La protagonista de Velvet Colección, por su parte, apostó por llevarlo con las ya míticas sandalias Oran de Hermès en color marrón (495 euros); y un shopper mini de Dior en color azul. Un conjunto bastante más caro que el de Nagore Robles (no solo por el vestido, sino también por los complementos) pero que le sentaba de maravilla a la asturiana.