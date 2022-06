La nueva jueza de Got Talent se ha ido de compras veraniegas y, como no podía ser de otra manera, ha captado todas las tendencias de la temporada en un par de prendas y unos bañadores. El estilo boho y los estampados vintage de bodegón están despuntando este verano, son ideales para darle a tu outfit playero un toque retro y la actriz viene con la lección aprendida. Paula Echevarría nos ha deleitado con sus conjuntos low cost de Primark y nos convence de que la moda está al alcance de todos con sus bañadores más originales.

Paula Echevarría ha tenido una buenísima idea, pues todos los estilismos que ha adquirido son combinables entre sí. Entre los looks seleccionados hay tres conjuntos playeros que están a la última. Uno de ellos se trata de un crop top con fruncido en color naranja, manga abullonada corta y escote de pico y, la parte inferior la compone una falda midi con triple goma que se ajusta a la cintura. Entre las dos prendas se puede ver una franja de nuestro cuerpo al aire, lo que le da un aire muy veraniego a los conjuntos, no hay mejor look para dar una vuelta por el paseo marítimo.

Paula Echevarría va a Primark y sale con conjuntos boho y estampados vintage

El segundo conjunto tiene el mismo corte, pero con un estampado blanco y azul combinado con unas naranjas en el bajo de la falda. Paula nos ha enseñado cómo es posible conjuntar la falda azul con el top naranja de un conjunto y las prendas restantes por otro para poder crear varios estilismos.

Otra buena idea de Paula ha sido hacerse con dos bañadores de cuerpo entero de estilo vintage, estas prendas de baño son mucho más cómodas que los bikinis y, además, estilizan mucho más la silueta de nuestro cuerpo. Uno de los bañadores tiene un escote cuadrado en azul klein con un corte en uve en el centro y, nuestro favorito, un bañador con motivos de azulejo portugués mezclados con naranjas, realmente bonito y con unos colores que potenciarán nuestro bronceado. Hay un último look, que os mostraremos a continuación, tan cítrico como los anteriores. Desliza para descubrir todas las prendas, te hemos traído todos los modelos.