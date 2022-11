Los pantalones de piel que acaba de estrenar Paula Echevarría son más elegantes que unos vaqueros y tienen la ventaja de dar rollazo a cualquier look. Sabemos que cuando veas lo bien que los lleva combinados la actriz te va a encantar y nos vas a parar de buscarlos en H&M, porque están causando furor y no es para menos. Pero, te avisamos de antemano, sus tallas se han agotado casi en tu totalidad, aunque la web permite la opción de apuntarse a una lista de espera y recibir una notificación en el correo electrónico cuando la prenda esté disponible de nuevo. Nosotras nos hemos apuntado a la waiting list porque los gustan demasiado.

Tienen un color negro brillante, están fabricados en piel suave de oveja con costuras visibles sobre las rodillas y que los hacen aún más llamativos. Son de talle alto con cierre de cremallera con botón, perneras ajustadas y bajo sin rematar. El precio de los pantalones es de 249 euros. La cifra, quizá, te parezca demasiado abultada pero será tu excusa perfecta para darte un capricho de cara a las próximas fiestas.

Para combinarlos puedes formular un estilismo como el de la actriz con un jersey negro básico y una americana en el mismo color. Paula, remata su look con unas zapatillas deportivas de la marca ‘New Balance‘, –la firma de sneakers que adora, también, Virginia Troconis-. Otro look muy chic sería llevarlos con un top joya y unos taconazos, todo un outfit perfecto para una salida de noche o para un efecto especial.

Los pantalones de piel de Paula Echevarría son tendencia mayúscula

Como todos los años para la temporada de otoño-invierno, los pantalones de piel, o efecto piel, son tendencia. Un clásico que cada año vuelve con opciones renovadas y dispuestos a conquistar el street style. Normalmente el pantalón de cuero o piel suele reconocerse por su color negro elegante, siendo una opción sofisticada y fácil de llevar. Sin embargo, cada año surgen nuevos colores para crear looks distintos.

En el mercado están disponibles en varios colores diferentes; en Asos los tienes en color vino, en la firma Guess en naranja vitaminado, en la tienda de Bershka en rosa chicle y, por supuesto, en Shein en un tono verde lima muy apetecible. Todos ellos están dispuesto a acaparar todas la miradas y, también, los armarios de nuestras famosas. ¡Sigue bajando!